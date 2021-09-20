Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына
Источник:ютуб-канал группы "Океан Эльзы"
В августе стало известно, что Святослав Вакарчук наконец стал отцом! Лидер группы "Океан Эльзы" подтвердил слухи, однако упорно отказывался комментировать пополнения. Впервые он сделал это 18 сентября, во время бесплатного концерта во Львове.
46-летний Святослав Вакарчук собрал десятитысячную публику по случаю 360-летия университета имени Ивана Франко. Однако в родном Львове певец разговорился о личном. Прямо на сцене перед толпой он вспомнил о сыне Иване, которого ему якобы родила продюсер Евгения Яцута.
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Он не стал комментировать ни отношения с мамой первенца, ни детали его появления на свет, ни первых успехах. Фронтмен "Океана Эльзы" заявил, что будет скрывать сына от публики, пока он не станет взрослым.
В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают,
– заявил Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук на концерте во Львове / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"
Что известно об отцовстве Святослава Вакарчука
- О том, что у Святослава Вакарчука родился сын Иван, стало известно 25 августа из сообщений в СМИ. Впоследствии его пресс-служба подтвердила слухи 24 каналу. Эта новость всколыхнула Украину через два месяца после того, как артист объявил о разводе с женой Лялей Фонаревой.
- В тот же день инсайдеры узнали, что первенец Вакарчука родился еще в конце мая, а звезда три месяца скрывал его появление на свет.
- Как узнали журналисты, вероятной мамой сына певца является 39-летняя Евгения Яцута – продюсер украинской студии Radioaktive Film. В мае ее видели в положении на одном из светских киномероприятий.