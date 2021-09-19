Как рассказал музыкант, он обратился к руководству университета, они поддержали. Впоследствии инициативу финансово поддержали также успешные и влиятельные выпускники университета.

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"Я потом поговорил с музыкантами группы "Океан Эльзы", все сказали, что просто бесплатно для львовян сделают этот праздник", – добавил Вакарчук.

Кому Вакарчук посвятил концерт

Святослав Вакарчук посвятил концерт еще и памяти своего отца. Ведь Иван Вакарчук был ректором университета Франко больше 20 лет.

Папа был для меня не только папой, он был для меня очень близким другом, особенно последние лет 10 – 15. Безусловно мне его очень не хватает. Где-то его теплого и мудрого слова, где-то поддержки,

– объяснил Святослав Вакарчук.

Как отметил музыкант, Иван Вакарчук сделал много хорошего. "Я горжусь тем, что у меня такой отец и хочется, чтобы его память как можно дольше жила среди львовян и среди украинцев", – добавил он.

Группа провела концерт под открытым небом / Фото с инстаграму "Океана Эльзы"

Как львовяне могли попасть на концерт

Чтобы попасть на концерт, посетители должны были быть в масках и обязательно показать сертификат вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Лаборатория экспресс-исследования обустроили перед входом в концертную зону.

Кроме того, для невакцинированных от коронавируса фанатов устроили мобильный пункт прививок. Поэтому все желающие объединили полезное с приятным.

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Концерт "Океана Эльзы" во Львове

Несмотря на дождь, людей перед университетом Франко собралось немало. Начался концерт песней "Там, де нас нема".



На концерт пришли тысячи слушателей / Фото из инстаграма "Океана Эльзы"

Песня за песней, разговоры, громкие аплодисменты, подпевание и танцы – в такой дружеской и, несмотря на погоду, все же теплой атмосфере концерт прошел и для фанатов, и для артистов.

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