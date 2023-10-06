Святослав Вакарчук встретился с мужем Ефросининой: общая фотография с фронта

Тимур Хромаев и Святослав Вакарчук встретились на фронте. Их совместное селфи показала Маша Ефросинина.

Святослав Вакарчук недавно появился на Востоке Украины. Там он в очередной раз навещает военных в прифронтовой зоне и устраивает для них концерты.

К слову Гитарист OTorvald получил ранения на фронте: группа провела аукцион, который довел зрителей до слез.

Вакарчук встретился с Хромаевым

На фронте Святослав Вакарчук показался с мужем Маши Ефросининой – Тимуром Хромаевым. Сейчас мужчина находится в ВСУ. Похоже, что музыкант побывал в подразделении, где находится защитник.

Их общие фото с улыбками на лицах опубликовала сама телеведущая.

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– поделилась Маша Ефросинина.



Тимур Хромаев и Святослав Вакарчук / Фото с инстаграм-сториз

Чем занимается Тимур Хромаев

После многочисленных вопросов о муже Маше Ефросинине сообщила, что Тимур пошел на защиту страны добровольцем, а позже оформился в ВСУ официально. Теперь он служит в 112-й бригаде, где руководит подразделением из 100 человек. По словам Ефросининой, команда мужчины находится в прифронтовой зоне и занимается радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами.

В День защитника и защитницы Украины Маша Ефросинина вспомнила, что даже сердилась на мужчину из-за его решения пойти в ВСУ. Но внутри тоже чувствовала гордость.