Святослав Вакарчук встретился с мужем Ефросининой: общая фотография с фронта
Источник:Маша Ефросинина
Тимур Хромаев и Святослав Вакарчук встретились на фронте. Их совместное селфи показала Маша Ефросинина.
Святослав Вакарчук недавно появился на Востоке Украины. Там он в очередной раз навещает военных в прифронтовой зоне и устраивает для них концерты.
К слову Гитарист OTorvald получил ранения на фронте: группа провела аукцион, который довел зрителей до слез.
Вакарчук встретился с Хромаевым
На фронте Святослав Вакарчук показался с мужем Маши Ефросининой – Тимуром Хромаевым. Сейчас мужчина находится в ВСУ. Похоже, что музыкант побывал в подразделении, где находится защитник.
Их общие фото с улыбками на лицах опубликовала сама телеведущая.
Лучшее сообщение "привет", которое можно получить с утра,
– поделилась Маша Ефросинина.
Тимур Хромаев и Святослав Вакарчук / Фото с инстаграм-сториз
Чем занимается Тимур Хромаев
После многочисленных вопросов о муже Маше Ефросинине сообщила, что Тимур пошел на защиту страны добровольцем, а позже оформился в ВСУ официально. Теперь он служит в 112-й бригаде, где руководит подразделением из 100 человек. По словам Ефросининой, команда мужчины находится в прифронтовой зоне и занимается радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами.
В День защитника и защитницы Украины Маша Ефросинина вспомнила, что даже сердилась на мужчину из-за его решения пойти в ВСУ. Но внутри тоже чувствовала гордость.