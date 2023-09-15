Муж Ефросининой ушел на фронт добровольцем и уже год официально служит в ВСУ. Ведущая ранее рассказывала, что на критику в сторону любимого отвечает жестко – посылает людей.

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Что делает Тимур Хромаев на фронте

Маша Ефросинина все это время не рассказывала, чем именно занимается Тимур Хромаев. Теперь звездная ведущая решила раскрыть эту информацию.

По ее словам, уже больше года муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне. Оказывается, он стал командиром.

Он ушел добровольцем и решил официально оформиться в ВСУ. На сегодняшний день он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами. Они физически, за счет технологий, уничтожают вражеские цели,

– призналась Ефросинина.

Звезда добавила, что очень гордится своим мужем. Она захотела этим поделиться, чтобы хейтеры перестали критиковать ее по поводу службы Тимура в ВСУ.

Ефросинина не стала молчать и о коррупции в Украине. Безусловно, это беспокоит и военных.

"Если после войны в Украине не исчезнет коррупция, мой Тимур пойдет с этим бороться. Он не подарит этого (власти – 24 Канал), и таких как он много. Они там не за то воюют, убивают, получают травмы и видят смерть. Они после победы будут спрашивать", – высказалась ведущая.

Звезда поделилась историей разговора с Тимуром. Оказывается, она часто общается и с собратьями мужчины. По ее мнению, на фронте сейчас сражаются невероятные ребята с горячей кровью.

Когда Тимур вышел на связь со мной, я увидела со стороны парня – он мегамозг в ИТ-сфере, другой – известный журналист, третий – был серьезным бизнесменом. У нас такой общий видеозвонок… И эти люди, которые раньше даже не держали оружие в руках, говорят, что убили россиян,

– рассказала Мария.

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