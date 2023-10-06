Денис Мизюк давно защищает Украину на передовой. Недавно гитарист получил ранения, поэтому нуждается в серьезном лечении.

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O.Torvald помогли гитаристу

Музыканты не оставили коллегу в беде. Во время концерта в Киеве группа O.Torvald объявила об аукционе. Они выставили на продажу гитару Дениса.

Ее удалось продать за поразительную сумму – 150 000 гривен.

Я благодарю, что наши люди еще раз доказали, что мы едины и нас не сломать. Спасибо за все слова поддержки. Для нас это был очень эмоциональный концерт,

– сообщил Женя Галич.

Трогательная история после аукциона

Зрителей поразила история на концерте. Ею в поделилась поклонница, посетившая концерт группы. По ее словам, гитару хотели купить мужчина и парень, они перебивали цену друг друга. В конце концов, победила сумма в 150 000 гривен.

Оказалось, что парень, предложивший меньшую сумму, играет на гитаре, хотя частично нет пальцев. Выигравший на аукционе мужчина забрал гитару, вышел на сцену и подарил ее тому парню.

Люди вокруг заливаются слезами. После концерта у меня оказался тот самый парень, которому подарили гитару. Он говорит другу, что не имел денег на нее, только 5000, но знал, у кого может одолжить 100 000. Он просто хотел помочь с лечением гитаристу O. Torvald, и чтобы эта гитара играла,

– рассказала зрительница.



Юлия рассказала об инциденте на концерте / Скриншот

Денис пока не выступает с группой

В августе этого года на странице O.Torvald появилось заявление об участии в коллективе гитариста Дениса Мизюка. Музыканты сообщили, что пока он не является концертным участником группы.

"Это решение далось тяжело, но мы приняли его вместе с Денисом. Он был и остается важной частью O.Torvald, однако сейчас должен сфокусироваться на восстановлении", – говорилось в посте.

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