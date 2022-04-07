Святослав Вакарчук со слезами на глазах показал разбитую "Мрию" в Гостомеле: эмоциональное виде
Источник:инстаграм Святослава Вакарчука
Святослав Вакарчук не первый день ездит по освобожденной от оккупантов Киевщине и показывает, во что ее превратили россияне. Певец добрался до аэропорта в Гостомеле, где остался уничтоженный самолет "Мрия".
Крупнейший в мире самолет Ан-225 орки разбили 27 февраля, на четвертый день войны. В аэропорту "Гостомель" под Киевом не осталось ни одного целого воздушного судна, а от огромной "Мрии" – только обломки с турбинами. Своими глазами их увидел лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.
Читайте также "Мрия" заговорила: в Гостомеле "завелся" самый большой в мире самолет
Святослав Вакарчук показал "Мрию" в Гостомеле
"Позади меня разбит самолет "Мрия". То, что осталось от него после того, как его уничтожили российские войска. Многие не успел побывать на нем, мне повезло больше. Я в прошлом году был возле него и даже успел посидеть за штурвалом", – рассказал лидер "Океана Эльзы".
Он опубликовал архивные фото с октября 2021 года и свежие кадры с апреля 2022-го. Музыкант, как и вся страна, думает, что российская армия может уничтожить легендарный самолет Ан-225, но ей ни за что не отнять нашу общую мечту и веру в победу.
Вы знаете, они могут сокрушить самолет "Мрия", но они никогда не убьют нашу мечту в цветущую и сильную Украину. А главное – никто и никогда не сломает нашу веру в победу. Победа обязательно наступит,
– вдохновенно заявил Вакарчук.
Святослав Вакарчук возле разбитой "Мечты" в Гостомеле: фото, видео
Для просмотра всех фото и видео пролистайте вправо
Где был и что видел Святослав Вакарчук
- Лидер "Океана Эльзы" побывал в Бородянке. Он поблагодарил спасателей за то, что разбирают завалы, и пообщался с местными.
- Вакарчук собственными глазами видел здание Николаевской ОВА, которая "сложилась" из-за авиаудара 29 марта. Под ее завалами погибли 30 человек.
- Был звезда и в Ахтырке, что на Сумщине. По его словам, там "нет целых кварталов, районов".
- В Харькове Вакарчук даже пел с Сергеем Жаданом. Вдвоем они сфотографировались под памятником Тарасу Шевченко, обложенному мешками с песком.