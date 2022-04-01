Святослав Вакарчук вступил в ряды ВСУ, однако в настоящее время получил задачу ездить по городам Украины и поддерживать людей, которые находятся в горячих точках. Артисту уже удалось побывать во многих городах, которые беспощадно обстреливают российские кафиры.

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Святослав Вакарчук о разрушенных городах

Музыкант привозит гуманитарную помощь военным и гражданским. Он видит, как враг разрушает города и селения. Вакарчук рассказал, какие города из тех, что видел, пострадали больше всего.

Я не видел Мариуполя, но понимаю, что там ситуация самая плохая. Пока не видел Чернигова. Среди тех городов, в которых удалось побывать, больше всего пострадала Ахтырка. Это полуразрушенный город. Там нет целых кварталов, районов. Суммы тоже пострадали, но в определенных районах,

– рассказал Святослав.

Но даже в тех городах, где есть кафиры, люди стараются не падать духом. Даже при обстреле в Ахтырке для музыканта организовали импровизированную сцену, подготовили электронное пианино, колонки. У мэра Ахтырки Вакарчук поинтересовался, не страшно ли, на что услышал: "Сегодня чудесный день и еще ничего не прилетало".

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Святослав Вакарчук об украинских военных

Наши защитники очень смелы и мужественны. Граждане могут спрятаться в укрытиях, а вот военные постоянно находятся в опасности, постоянно идут в бой с захватчиками.