29 марта российские оккупанты попали в здание Николаевской ОВА. В результате этой атаки погибли 30 человек. Спасатели завершили поисковые работы. На месте трагедии побывал Святослав Вакарчук.

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Святослав Вакарчук показал Николаевскую ОВА

Музыкант побывал на юге Украины, где посетил города, продолжающие страдать от действий со стороны оккупантов. Российские захватчики поняли, что не смогут захватить Николаев, потому решили бомбить город с воздуха. Одна из ракет попала в 9-этажное административное здание и разрушила его центральную секцию.

Святослав Вакарчук вместе с другом побывал у Николаевской ОВА. Он записал видео на фоне разрушенного здания, под завалами которого обнаружили тела 30 человек.

Мы не простим ни одного дома и жизни. За все отплатим. Они разрушают наши дома, но им никогда не сломать нашу свободу. За каждого убитого нашего человека будет расплата,

– подчеркнул артист.