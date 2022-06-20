Святослав Вакарчук растрогал первым фото с сыном, которому исполнился год: милый кадр

Летом прошлого года лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У него родился сын Иван, которого никто из фанов еще не видел. В День отца, 19 июня, он показал первое фото с ним.

47-летний Святослав Вакарчук не любит афишировать личную жизнь, поэтому даже о первом отцовстве рассказывает неохотно. Однако в День отца не смог не поздравить себя и сына, которому как раз исполнился год.

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Святослав Вакарчук опубликовал первое фото с сыном Иваном

Очевидно, что грандиозные профессиональные фотосессии, как привыкли в шоу-бизе, Вакарчук не устраивал. Ивана он поздравил с днем рождения милое фото, сделанное еще год назад, в первые дни его жизни.

На нем только крохотная ручка мальчика, держащая отца за палец. Автором фотографии стала киевская фотография Мирослава Кирпа, устраивающая съемки новорожденным.

Праздновать первый год сына в день отца – особый подарок судьбы,

– подписал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук держит за руку сына Ивана: фото

Что известно об отцовстве Святослава Вакарчука

О том, что фронтмен "Океана Эльзы" впервые стал отцом , стало известно 25 августа, и то случайно. По сети поползли слухи, а прессслужба Вакарчука подтвердила 24 канала, что у него родился сын Иван, но его "папа и мама решили не разглашать какую-либо другую информацию".

До сих пор все думали, что малыш родился в конце мая , но последнее сообщение музыканта свидетельствует о том, что день рождения у него 19 июня.

О сыне Святослав Вакарчук заговорил только в сентябре , после концерта во Львове. Он заявил журналистам: "В украинских семьях родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания".

Похоже, сына певца родила продюсер Евгения Яцута , у которой есть дочь София от первого брака.