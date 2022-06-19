В Украине каждый год празднуют День отца в третье воскресенье июня. В этом году это 19 июня. Трогательные приветствия публикуют и украинские звезды.

К слову По случаю Дня отца: в сети показали новый трогательный портрет принца Уильяма с детьми

Звезды поздравляют с Днем отца

Надя Дорофеева

Исполнительница показала своего отчима и рассказала о нем и его поддержке.

"У меня было два папы – и я этим всегда очень гордилась! Обоих пап люблю и обоим благодарна, но этот пост о папе Леше, которого уже нет рядом со мной… Не будучи моим родным отцом, он часами ждал меня под музыкальной школой, возил меня на вокальные конкурсы, записывал концерты разных артистов, чтобы я могла потом просматривать их и учиться петь и выступать, он научил меня позировать, потому что любил фотографировать меня, он показал мне огромное количество классных украинских песен – и одной из наших с ним любимых была Растет черешня у мамы на огороде" Анатолия Горчинского… Папа, я все помню и ценю", – поделилась звезда.



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды

Маша Ефросинина

Ведущая поздравила мужа Тимура и поделилась, что скучает по нему.



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды

Наталья Карпа

Вы в курсе, что отец для дочери это целая Вселенная! Очень хочу, чтобы каждый папа вернулся к своим деткам с войны, живым и невредимым! Молюсь об этом каждый день!

– написала певица и показала семейные фото.



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды

Лилия Ребрик

"Пусть каждый ребенок дождется своего отца".

Лилия Ребрик поздравила с Днем отца:

Никита Добрынин

Быть отцом – самая крутая суперсила. Счастлив, что имею здесь сказочную семью,

– признался ведущий.

Никита Добрынин поздравил с Днем отца:

Леся Никитюк

Папа с праздником! Ты добр, смешной и настоящий патриот! Ив-Сент-Иоанн желает всем здоровья и Победы. Обожаю. С праздником всех ваших пап, да будут живы и здоровы,

– поделилась ведущая.



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды

Катя Осадчая

"Папа, дорогой наш папа! Ты лучший папа в мире, ты каждый день говоришь сыновьям о том, как ты их любишь, где бы ты ни был в это время и это самая милая традиция в мире. Мы тебя любим и говорим это ежеминутно, а еще невероятно скучаем, как долго не видимся. Ты папа, всегда смотрящий с сыновьями в одну сторону и разделяющий с ними все радости и недоразумения! Мы тебя любим... тысячу раз скажем это сегодня и каждый день. С Днем папы. А на фото малыш – это Ивасик пять лет назад", – написала звезда.



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды

Юрий Горбунов

"Мои ребята! Наша с мамой гордость, сила и опора! Это так ответственно быть папой!! Я люблю вас!! Спасибо, что вы! Победы и мира всем нам!! С Днем папы", – поздравил Горбунов.



Звезды поздравляют с Днем отца / Фото с инстаграма звезды