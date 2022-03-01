Святослав Вакарчук пришел к раненым военным и врачам, которые 6-е сутки спасают жизни

Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук хоть и не вступил в ряды терробороны, но украинских военных в беде не оставляет. Он регулярно наведывается на блокпосты, а теперь пришел в госпиталь к раненым.

Украинский рокер понимает, что в результате войны России на передовой оказались не только военные, но и медики. Поэтому из блокпоста с терробороновцами Вакарчук отправился в госпиталь, в котором принимают раненых. Он лично поблагодарил не только бойцов, которых подкосила вражеская пуля, но и врачей, для которых палаты и операционные стали вторым домом.

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Врачи шестые сутки работают и живут в больницах. Говорил с нашими ребятами – такого боевого, высокого духа на сегодняшний день нет на планете больше нигде. Они просили вам напомнить, что все будет Украина,

пишет Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук в больнице с ранеными военными / Фото из инстаграмма певца

Полный текст публикации Святослава Вакарчука:

Украина удерживает оборону. Каждый на своем месте. Отдельное спасибо врачам. Был в одном из госпиталей, который принимает наших раненых. Врачи шестые сутки работают и живут в больницах. Говорил с нашими ребятами – такого боевого, высокого духа на сегодняшний день нет на планете больше нигде! Они просили вам напомнить, что все будет Украина.

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