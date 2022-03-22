Святослав Вакарчук показал любимую игрушку сына, которая служит ему оберегом: милое фото
Источник:инстаграм Святослава Вакарчука
Украинский певец Святослав Вакарчук ездит по многим городам Украины, чтобы поддержать военных, волонтеров и переселенцев. Он показал, что всюду его "сопровождает" оберег – игрушка сына.
Лидер группы "Океан Эльзы" и певец Святослав Вакарчук поделился с поклонниками трогательным и милым фото. Он показал любимую игрушку сына Ивана, которая для него очень важна.
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Святослав Вакарчук показал свой оберег
Исполнитель поделился, что игрушка сына играет для него роль оберега. Ее он всегда имеет с собой в любом городе, куда приезжает выступать или помагать.
Любимая машинка моего любимого Ивана Святославича. От Львова в Харьков. От Киева до Николаева. Всегда со мной,
– поделился Вакарчук.
Святослав Вакарчук / Фото из инстаграммы Вакарчука
За время войны лидер "Океана Эльзы" побывал во многих городах Украины:
- 4 марта певец приехал в Запорожье, где пообщался с главой ОВА, военными и побывал в военном госпитале.
- Святослав Вакарчук побывал в Харькове вместе с Сергеем Жаданом. Они поддержали боевой дух мирных жителей города.
- 6 дня войны музыкант побывал в госпитале, где лечат раненых военных. Также посетило медучреждение в Одессе.
- Одним из последних Вакарчук посетил Львов. Там он спел на вокзале и не смог сдержать слез.