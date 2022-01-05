Святая ночь со звездами: Евгений Клопотенко порекомендовал для застолья свой рецепт узвара

Украинский повар и представитель престижного рейтинга 50 Next Евгений Клопотенко обожает готовить свой узвар. Однако, как настоящему профессионалу, ему всегда хочется найти интересные решения и гармоничные сочетания.

Для полноценного Святого ужина повар советует также сварить ароматный напиток, поэтому поделился с 24 каналом своим эксклюзивным рецептом узвара с розмарином.

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Интересно, что же готовят украинские звезды в предвечерие Рождества? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами" , где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом ужине у ваших любимых артистов.Автор проекта – руководительница раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.

Евгений Клопотенко отмечает, что узвар с розмарином как нельзя лучше подойдет к любому столу – и к праздничному, и к будничному. Но ему, как ценителю необычных сочетаний вкусов, всегда хотелось добавить в рецепт чего-то нового. Чего-то, что усилит и раскроет вкус сухофруктов.

Я добавлял к нему различные травы и специи и в конце концов остановился на розмарине, который, на мой взгляд, придает узвару идеальный хвойный привкус. Уверен, что этот вкус вам тоже понравится,

– говорит Клопотенко.

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Рецепт узвара с розмарином

Ингредиенты:

сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 граммов;

сахар – 2-3 столовые ложки;

розмарин – 4 веточки.



Рецепт узвара с розмарином от Евгения Клопотенко / Фото пресс-службы

Способ приготовления узвара с розмарином:

Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.

Доводим до кипения, добавляем сахар – лично Клопотенко нравится, когда узвар не слишком сладкий.

Снимаем с огня и добавляем веточки розмарина, порезанные крупными кусками. Закрываем крышкой и даем настояться.

Для приготовления напитка в целом нужно выделить 35 минут.

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Клопотенко поделился рецептом узвара для проекта "Святая ночь со звездами" / Фото пресс-службы