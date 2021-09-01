На свидании с бойфрендом: Адель заметили в стильной миниюбке

Британская певица Адель вновь вышла в свет с новым бойфрендом. Она поужинала в одном из заведений Лос-Анджелеса вместе со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда надела стильную миниюбку.

Известная британская певица Адель до сих пор является главным объектом внимания папарацци. На днях журналисты подловили звезду на свидании с вероятным бойфрендом.

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Адель на свидании с бойфрендом

Пару увидели на выходе из ресторана Opium, что в Лос-Анджелесе. Там Адель поужинала со спортивным агентом Ричем Полом. Бойфренд звезды оделся в белую футболку, джинсы и темно-синюю куртку.

Знаменитость выбрала смелый наряд для романтического свидания. Она предстала в черной водолазке и клетчатой сиреневой юбке от любимого бренда Vivienne Westwood. Образ довершали черные замшевые сапоги на высоком каблуке.

Адель расчесала волосы назад, сделала легкий макияж и украсила уши массивными серьгами. Изысканности аутфиту добавил браслет на руке и серебристое ожерелье на шее.



Адель видео / Фото из инстаграма фан-аккаунта звезды

Личная жизнь Адель

Романтические отношения Адель с бойфрендами всегда окутаны тайной, ведь сама знаменитость никогда не делится деталями личной жизни. Поэтому о ее романах становится известно только с фото папарацци или от источников.

Официальный развод артистки с бывшим мужем позволил ей наконец чувствовать себя свободной. После него в прессе сразу заговорили об отношениях Адель с другом детства. Тогда инсайдеры сообщали о близости пары и их планах на будущее.

Однако не прошло и 3 месяцев, как звезде приписали роман с рэпером Skepta. Об этом говорили и раньше – в сентябре прошлого года их впервые заметили вместе в баре виртуальной реальности в Лондоне. Вероятно, эти отношения так же не сложились.

Около 2 последних месяцев Адель встречается с Ричем Полом. По словам инсайдеров, паре комфортно и уютно вместе. Но комментировать роман ни певица, ни спортивный агент не спешат.