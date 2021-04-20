32-летняя Адель держит личную жизнь за семью замками, однако журналистам удалось выяснить, занято ли ее сердце после мучительного разрыва с предпринимателем Саймоном Конецким. Инсайдеры утверждают, что певица влюблена в друга детства. Их роман тайный, ведь звезда не хочет раскрывать его личность. Мужчину знают только родные и близкие артистки.

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Их чувства зародились еще в прошлом году, когда Адель вернулась в Лондон после ослабления карантинных ограничений. Отношения пары развиваются быстро, ведь много лет они были друзьями.

Их дружба приобрела неожиданный поворот после вечеринки с общими приятелями. Тогда они поняли, что имеют чувства друг к другу. Они оба так счастливы,

– информируют инсайдеры.

Как говорится в источнике, влюбленные уже строят планы на будущее. Они готовы к совместным детям. Адель мечтает подарить 8-летнему сыну Анджело младшего брата или сестру.

Стоит отметить, что новый бойфренд Адель – не публичная личность, он не связан с миром шоу-бизнеса. Несмотря на то, что певица тесно общается со многими звездными музыкантами – Гарри Стайлсом, Drake и Skepta, она не представляет себя рядом со знаменитостью. Дело в том, что это вызовет чрезмерное внимание прессы и публики, которая ее пугает.

Добавим, в сентябре прошлого года появились слухи о романе Адель с известным рэпером Skepta. Их заметили вместе в баре виртуальной реальности в Лондоне. Звезды громко разговаривали и смеялись, демонстрируя, что им хорошо вместе. Однако уже в конце октября певица опровергла предположения о романе со Skepta. Она назвала себя "кошачьей одинокой леди".