Грандиозный показ новой коллекции Alta Moda итальянского модного дома Dolce & Gabbana прошел в воскресенье, 29 августа. Украшением мероприятия стали не только роскошные наряды и именитые модели, но и звездные гости. Среди них светская львица Кортни Кардашян и ее бойфренд Трэвис Баркер.

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На одно из самых масштабных модных событий этого лета знаменитость пришла в прозрачном платье Dolce & Gabbana, под которое надела черное белье. В частности, кружевной корсет, акцентировавший на пышном бюсте.

Под платье Кортни Кардашян подобрала прозрачные босоножки на каблуке и сделала голливудскую укладку, которая добавила элегантности ее дерзкому образу. Эпатажный Трэвис Баркер надел классический черный костюм, правда, на голое тело. Барабанщик был без рубашки.

Кортни Кардашян с Тревисом Баркером на показе Dolce & Gabbana / Фото из инстаграма модели

Кортни Кардашян с Тревисом Баркером на показе Dolce & Gabbana / Фото из инстаграма модели

К слову, перед феерическим показом влюбленные успели отдохнуть на элитном курорте Портофино, который обожают голливудские знаменитости и миллионеры. 42-летняя Кортни Кардашян и 45-летний Тревис Баркер арендовали белоснежную яхту, с которой любовались пейзажами Лигурийского побережья.

Кортни Кардашян с Тревисом Баркером в Италии / Фото из инстаграма модели

Кортни Кардашян с Тревисом Баркером в Италии / Фото из инстаграма барабанщика

Стоит отметить, Трэвис Баркер вряд ли сопровождал бы любимую на показе Dolce & Gabbana, если бы накануне не поборол страх летать. В августе он впервые за 13 лет сел на борт частного самолета, хотя в 2008-м попал в смертельную авиакатастрофу.

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