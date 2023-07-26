С кексом вместо торта: Светлана Тарабарова восхитила видео, как празднует 33-летие

Украинская певица Светлана Тарабарова отмечает день рождения. Она показала, как ее поздравили маленькие дети. Интересно, что свечу артистка задувала на шоколадном кексе вместо торта.

Тарабаровой 26 июля исполнилось 33 года. На днях она показала нежные фото с мамой из Херсона.

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Звезда проводит этот день в кругу самых родных. В Инстаграмме она показала милое видео с приятными моментами из своей жизни.

В начале ролика Светлана задула свечу на кексе. Рядом с ней находились все трое детей певицы. Дальше последовали кадры из концертов, создания музыки, игор с детьми. На видео артистка виглядит очень счастливой.

Сегодня 33 года. Благодарна за каждую минуту жизни. Первый день рождения, когда подарков ждешь только от ВСУ... Впереди наша лучшая жизнь, летим вместе,

– написала Тарабарова.

Поздравила певицу и дочь ее кума, рэпера Ярмак, который сейчас служит в ВСУ. Его жена разместила видео, как дочь поздравляет крестную с днем рождения. "Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой, как твои волосы, и чтобы было много денег на твои мечты", – мило сказала девочка.



Дочь Ярмака передала поздравление Тарабаровой / Скриншот из инстаграммы

В соцсетях звездные коллеги и поклонники приобщились к поздравлениям певицы. Они пожелали ей мира и счастья:

"Светланка, с днем рождения! Ты вдохновляешь, поэтому никогда не теряй свой пыл".

"Многая и дурная лета!"

"Будь счастлива, мала! Пусть свет, которым ты вдохновляешь и согреваешь всех вокруг, всегда возвращается к тебе".

"С Днем рождения, прекрасная именинница! Крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, победы! Обнимаем крепко!"

"Поздравляю! Вы так счастлива, будьте всегда такой".

"С днем рождения, искренняя украинка! Пусть будет победа и наши дети будут расти не под вой сирен! Любви, процветания, вдохновения".

"С Днем рождения. Всегда сияйте и просто будьте счастливы! Победы и миру".

Напомним, что в этом году певица в третий раз стала мамой. Тарабарова родила дочь 19 апреля. Девочку назвали Полина. Кроме того, Светлана и ее муж Алексей воспитывают еще двоих детей.