Популярная украинская певица Светлана Тарабарова родила дочь в сентябре прошлого года. Звезда скрывает лицо дочери, однако с каждым разом все больше показывает, как выглядит кроха.

Украинская артистка Светлана Тарабарова не только успешная певица, но и прекрасная мама для своих двух детей – Ивана и Марички. Она откровенна и искренна с поклонниками, поэтому очень часто делится новыми фотографиями.

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Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой

Певица позировала перед камерой у окна. Она взяла на руки дочь и подняла вверх, глядя на нее любящим материнским взглядом.

Светлана Тарабарова выбрала повседневный и комфортный образ. Она предстала в белой рубашке оверсайз. Длинные волосы звезда распустила и выровняла, аутфит дополнила серьгами и легким макияжем.

Не меньше внимания к себе привлек образ маленькой Марички, которую звездная мамочка также одевает очень стильно. Девочка примерила нежное серо-розовое платье с пышной юбкой. Прическу Светлана Тарабарова доченьке пока не делает, поэтому дополнила look крохи оригинальным головным убором цвета хаки.



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Поклонников очаровало новое фото артистки с дочкой: