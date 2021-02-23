Светлана Тарабарова восхитила новой фотографией с дочкой в платье: нежное фото
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова родила дочь в сентябре прошлого года. Звезда скрывает лицо дочери, однако с каждым разом все больше показывает, как выглядит кроха.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинская артистка Светлана Тарабарова не только успешная певица, но и прекрасная мама для своих двух детей – Ивана и Марички. Она откровенна и искренна с поклонниками, поэтому очень часто делится новыми фотографиями.
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Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой
Певица позировала перед камерой у окна. Она взяла на руки дочь и подняла вверх, глядя на нее любящим материнским взглядом.
Светлана Тарабарова выбрала повседневный и комфортный образ. Она предстала в белой рубашке оверсайз. Длинные волосы звезда распустила и выровняла, аутфит дополнила серьгами и легким макияжем.
Не меньше внимания к себе привлек образ маленькой Марички, которую звездная мамочка также одевает очень стильно. Девочка примерила нежное серо-розовое платье с пышной юбкой. Прическу Светлана Тарабарова доченьке пока не делает, поэтому дополнила look крохи оригинальным головным убором цвета хаки.
Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Поклонников очаровало новое фото артистки с дочкой:
- Боже, какая милашка, – написал Виталий Козловский;
- Такие светлые;
- Как повезло вашей дочке;
- Как это мило;
- Красавицы;
- Маленькая красавица с красавицей мамой.
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