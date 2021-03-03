Светлана Тарабарова показала весенний образ: яркие фото
Известная украинская певица Светлана Тарабарова очаровала весенним образом, который выбрала для съемок. Звезда предстала перед камерой в костюме пудрового цвета.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Вероятно, Светлана Тарабарова приняла участие в весенней программе или же концерте. Она позировала на фоне большого экрана с изображением тюльпанов и надписью "Весна" белого цвета.
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Нежный образ Светланы Тарабаровой
Артистка изображена на фото в костюме пудрового цвета, который состоял из широких брюк и удлиненного пиджака. Такой look Светлана соединила со светлыми босоножками на каблуке. Образ знаменитости дополняла подвеска на шее, которая также украсила пиджак, и стильная сережка.
Яркие волосы исполнительница уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с персиковым блеском на губах. Внимание привлекает и аккуратный маникюр певицы. Тарабарова искренне улыбалась и наслаждалась моментом.
Я просто хочу пожелать вам теплого дня и успеха сегодня. Обнимаю каждого,
– написала артистка в публикации.
Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
В комментариях подписчики Светланы оставляют в ее адрес комплименты.
- Красотуня!
- Красивая!
- Какая вы весенняя!
- Какая красавица!
- Милая!
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