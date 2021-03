Известная украинская певица Светлана Тарабарова очаровала весенним образом, который выбрала для съемок. Звезда предстала перед камерой в костюме пудрового цвета.

Вероятно, Светлана Тарабарова приняла участие в весенней программе или же концерте. Она позировала на фоне большого экрана с изображением тюльпанов и надписью "Весна" белого цвета.

Нежный образ Светланы Тарабаровой

Артистка изображена на фото в костюме пудрового цвета, который состоял из широких брюк и удлиненного пиджака. Такой look Светлана соединила со светлыми босоножками на каблуке. Образ знаменитости дополняла подвеска на шее, которая также украсила пиджак, и стильная сережка.

Яркие волосы исполнительница уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с персиковым блеском на губах. Внимание привлекает и аккуратный маникюр певицы. Тарабарова искренне улыбалась и наслаждалась моментом.

Я просто хочу пожелать вам теплого дня и успеха сегодня. Обнимаю каждого,

– написала артистка в публикации.



Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

В комментариях подписчики Светланы оставляют в ее адрес комплименты.