В личном блоге исполнительница опубликовала серию фото, где продемонстрировала безупречный look, который выбрала для съемок телепрограммы.

Смотрите также Светлана Тарабарова покорила летним образом в голубом платье: фото с сыном возле бассейна

Летний look Светланы Тарабаровой

Светлана предстала перед объективом в костюме из легкой ткани нежно-голубого цвета. Наряд состоял из шорт и рубашки oversize, которую Тарабарова частично заправила в них. Также артистка полностью не застегивала рубашку, что придало образу обаяния.

Такой look она соединила с трендовыми прозрачными босоножками на каблуках. Яркие волосы певица выровняла и собрала в хвост, а некоторые пряди заплела в тоненькие косички. На лице Светлана сделала макияж с блестящими тенями на веках и матовой персиковой помадой на губах.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Предыдущие образы Тарабаровой