В личном блоге исполнительница опубликовала серию фото, где продемонстрировала безупречный look, который выбрала для съемок телепрограммы.
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Летний look Светланы Тарабаровой
Светлана предстала перед объективом в костюме из легкой ткани нежно-голубого цвета. Наряд состоял из шорт и рубашки oversize, которую Тарабарова частично заправила в них. Также артистка полностью не застегивала рубашку, что придало образу обаяния.
Такой look она соединила с трендовыми прозрачными босоножками на каблуках. Яркие волосы певица выровняла и собрала в хвост, а некоторые пряди заплела в тоненькие косички. На лице Светлана сделала макияж с блестящими тенями на веках и матовой персиковой помадой на губах.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Предыдущие образы Тарабаровой
- На съемках музыкальной программы Светлана появилась перед камерами в розовой юбке, черном топе и белой атласной блузке.
- Исполнительница обнародовала серию фото, где изображена в стильном костюме лимонного цвета.
- На одной из крыш киевской многоэтажки звезда позировала в изысканном молочном костюме.