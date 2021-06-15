Светлана Тарабарова является одной из самых известных мам в украинском шоу-бизнесе. Пока малышка Мария в теплый летний день была с отцом, певица наслаждалась играми с сыном, который был в бассейне.

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Артистка счастлива иметь собственный загородный дом с большой территорией вокруг, на которой могут играть дети. Летом дети постоянно находятся на свежем воздухе, а главное – в безопасности.

Пока на улице было тепло и солнечно, Тарабарова во дворе поставила небольшой бассейн, где играл ее сын Иван. Знаменитая мама была рядом с первенцем и с улыбкой наблюдала за тем, как он счастлив.

Летний look Светланы Тарабаровой

Для летних развлечений Светлана выбрала короткое платье из легкой ткани голубого цвета. Наряд был с длинными рукавами и красивым вырезом в зоне декольте. Такой look прекрасно подошел для жаркого дня, был комфортным.

Рыжие волосы знаменитость собрала в хвост сверху, завязав его резинкой в ​​тон наряду. На лицо исполнительница не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту. Завершила домашний летний образ маленькими сережками-кольцами.



Светлана Тарабарова с сыном Иваном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Сын Светланы Тарабаровой в бассейне / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Светлана Тарабарова с сыном Иваном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

В заметке Тарабарова рассказала, что, когда сказала Ивану, что он будет плавать, тот мигом собрал все необходимые вещи и соответственно оделся. Однако, когда увидел, где именно будет плавание, расстроился.

"Мечтает, как и мы все поехать на море. Но мама-аниматор всегда придумает веселые игры, поэтому грустил он не долго. Главное – уметь создать атмосферу, неважно, какой глубины ваш бассейн, важно, кто рядом", – отметила Светлана.