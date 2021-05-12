Звездная мамочка Светлана Тарабарова через несколько месяцев после родов демонстрирует роскошную фигуру в стильных аутфитах. На днях она поделилась серией эффектных кадров со съемочной площадки.

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Стильный look Светланы Тарабаровой

Артистка предстала перед камерой в наряде, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру. Светлана надела розовую юбку, обнажившую длинные стройные ножки. Также на исполнительнице видим черный топ и белую атласную блузку.

Эффектный look девушка соединила с блестящими босоножками на каблуке. Рыжие волосы Тарабарова уложила в прическу с "мокрым" эффектом. На лице сделала макияж с акцентом на глазах и персиковоой помадой на губах, которые гармонично дополняли образ. Довершила аутфит длинными розовыми серьгами и подвеской.

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Поскольку Светлана диктует тренды украинским модницам и каждый раз показывает варианты неординарных и ярких образов, которые подчеркивают личность, то и такая публикация не осталась без внимания аудитории ее подписчиков.