Известная украинская артистка Светлана Тарабарова опубликовала на личной странице фотографии нового образа. Певица хорошо разбирается в трендах, поэтому фаны всегда с восторгом отзываются о ее look.
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Образ Светланы Тарабаровой
Артистка позировала перед камерой на темном фоне. Она выбрала яркий костюм лимонного цвета, состоящий из широких брюк и стильного жакета. Под него знаменитость надела черный топ. Смелости аутфиту добавил полупрозрачный платок с черным принтом, который Светлана Тарабарова накинула на одно плечо.
Широкий пояс в тон подчеркнул безупречную фигуру. Певица дополнила образ массивной серебряной и тонкими цепочками. В ушах звезды сверкали серьги с камнями.
Светлана Тарабарова собрала волосы в высокий конский хвост, а на лице сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза тенями и накрасила губы персиковой помадой.
В подписи к фото артистка поделилась мыслями о важности вещей. "В последнее время постоянно думаю на эту тему. Как правильно расставить приоритеты, не потерять равновесие, восстановить силы, которых просто не хватает. А главное – как не потерять себя", – поделилась звезда. ⠀
Светлана Тарабарова подчеркнула, что точно знает, что самое главное – здоровье, вера, чувство восторженности, ощущение, что все только начинается.
Для просмотра фото листайте вправо:
Реакция сети
Поклонники оставляют множество комплиментов в комментариях под публикацией:
- "Такая солнечная";
- "Ярко! Это ваш цвет";
- "Вы просто сказочная в этом образе";
- "Вы волшебная";
- "Невероятная".