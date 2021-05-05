Известная украинская артистка Светлана Тарабарова опубликовала на личной странице фотографии нового образа. Певица хорошо разбирается в трендах, поэтому фаны всегда с восторгом отзываются о ее look.

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Образ Светланы Тарабаровой

Артистка позировала перед камерой на темном фоне. Она выбрала яркий костюм лимонного цвета, состоящий из широких брюк и стильного жакета. Под него знаменитость надела черный топ. Смелости аутфиту добавил полупрозрачный платок с черным принтом, который Светлана Тарабарова накинула на одно плечо.

Широкий пояс в тон подчеркнул безупречную фигуру. Певица дополнила образ массивной серебряной и тонкими цепочками. В ушах звезды сверкали серьги с камнями.

Светлана Тарабарова собрала волосы в высокий конский хвост, а на лице сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза тенями и накрасила губы персиковой помадой.

В подписи к фото артистка поделилась мыслями о важности вещей. "В последнее время постоянно думаю на эту тему. Как правильно расставить приоритеты, не потерять равновесие, восстановить силы, которых просто не хватает. А главное – как не потерять себя", – поделилась звезда. ⠀

Светлана Тарабарова подчеркнула, что точно знает, что самое главное – здоровье, вера, чувство восторженности, ощущение, что все только начинается.

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Реакция сети

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