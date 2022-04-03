Светлана Тарабарова показала разрушенное оккупантами село под Киевом: "Здесь родились мои дети"

Певица Светлана Тарабарова давно мечтала о своем доме под Киевом, где сможет воспитывать детей. Всего несколько лет назад туда переехала, как в Украину пришла война. Село Дмитровка, где она жила, сейчас разрушено и изуродовано российскими оккупантами.

Лишь день назад при освобождении пригородов Киева от российских оккупантов два танка сил обороны Украины разгромили крупную группировку врага. ВСУ удалось уничтожить почти десантный батальон противника в селе Дмитровка, где жила Тарабарова. Сейчас оно полностью освобождено от россиян.

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Однако "орки" оставили после себя немало разрушений и, вероятно, многие случаи мародерств. Поскольку село расположено возле Житомирской трассы, где через него проезжала большая часть россиян со стороны Ирпеня, Ворзеля и Бучи.

В комментариях Тарабарова поделилась, что ее дом не пострадал из-за войны, однако соседские имения и село – не узнать.

"А это наш городок… Где родились мои дети, где мы всеми усилиями строили наш светлый дом… На видео – детский сад, в котором дети не успели поиграть. Глядя на фото и видео твоего городка, которое только что освободили наши защитники, ты чувствуешь такой спектр эмоций, который трудно передать словами… И невероятную радость от освобождения и невероятную боль от того, как изверги осквернили нашу землю… Любые слова лишние. Просто посмотрите на фото. Дмитровка, апрель 2022…" – написала украинская артистка.

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Следует добавить, что свои дома после пребывания россиян показали и другие звезды:

боксер Александр Усик показал, как ограбили его дом в Ворзеле и уничтожили двор военной техникой;

певец Валерий Харчишин поделился, что его дом под Гостомелем полностью сгорел;

артистка Камалия с ужасом сообщила, что россияне расстреляли ее лошадей и заминировали конюшню в Буче.

К слову Гвоздева, Кондратюк: звезды, чьи дома уничтожили окупанты

Ранее, еще до освобождения Киевского региона, о разрушении своих домов рассказывала танцор Илона Гвоздева и продюсер Игорь Кондратюк.