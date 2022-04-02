Жена пакистанского миллиардера Камалия не жалела на свое хобби десятки тысяч долларов . В ее конюшне в Буче, что под Киевом, были скакуны с хорошей родословной за миллионы гривен. К сожалению, несколько из них не пережили войну, их расстреляли россияне, оккупировавшие город в начале марта.

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Так артистка потеряла своего любимца по прозвищу Тоти-Сеньор. Он был многократным чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр.

Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча" и заминировали её! Зелёных лугов тебе, мой малыш ,

– щемяще написала Камалия.

Отметим, что еще 28 февраля певица жаловалась, что вражеские танки окружили ее конюшню с лошадьми и не давали напоить, накормить животных.