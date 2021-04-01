"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд прогулялась по пляжу с дочкой
Дочке нидерландской модель Роми Стрейд всего четыре месяца, однако она уже успела стать звездой соцсетей. Новоиспеченная мама активно проводит время с крохой. На днях они прогулялись по пляжу.
Источник:инстаграм Роми Стрейд
С декабря прошлого года 25-летняя Роми Стрейд чуть ли не ежедневно показывает 6,7-миллионной аудитории в инстаграме первенца Минт ван Лиувен. Знаменитость в восторге от желаемого материнства, так как пыталась забеременеть несколько лет. Дочери она посвящает всю себя и все свое время.
К теме Ангел Victoria's Secret Роми Стрейд впервые показала лицо дочери: милые фото и видео
Роми Стрейд прогулялась по пляжу с дочкой
Вместе с мужем Лауренсом ван Леейвеном и четырехмесячной Минт "ангел" Victoria's Secret отправилась на пляж. Семья устроила прогулку в жаркий день, поэтому для выхода Роми Стрейд выбрала серый топ в рубчик, темные брюки и олимпийку цвета хаки, которой прикрывала голову от палящего солнца. Ее образ завершили массивные солнцезащитные очки и лаконичные золотые серьги.
Крошечную дочь звездная мама переносила в специальном эргорюкзаке. Минт одели в теплую одежду молочного цвета и белую панаму. Если родители наслаждались живописными пейзажами, то их дочь спала почти всю прогулку по пляжу.
"Пляжный день с моими любимыми", – лаконично написала модель.
Для просмотра всех фото листайте вправо
Что известно о беременности Роми Стрейд
- Модель забеременела после лечения бесплодия, которое длилось два года.
- "Ангел" Victoria's Secret тщательно готовилась к родам – заранее покупала вещи для крохи и делала упражнения на фитболе.
- В начале декабря она родила первенца – девочку Минт ван Лиувен.
- Через два месяца после родов знаменитость показала фигуру в белье и сообщила, что работает в спортзале, чтобы вернуться в свою идеальную форму.
- За последние четыре месяца Роми Стрейд успела показать множество парных образов со своей крохой.
Поделиться новостью