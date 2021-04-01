Дочке нидерландской модель Роми Стрейд всего четыре месяца, однако она уже успела стать звездой соцсетей. Новоиспеченная мама активно проводит время с крохой. На днях они прогулялись по пляжу.

С декабря прошлого года 25-летняя Роми Стрейд чуть ли не ежедневно показывает 6,7-миллионной аудитории в инстаграме первенца Минт ван Лиувен. Знаменитость в восторге от желаемого материнства, так как пыталась забеременеть несколько лет. Дочери она посвящает всю себя и все свое время.

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Роми Стрейд прогулялась по пляжу с дочкой

Вместе с мужем Лауренсом ван Леейвеном и четырехмесячной Минт "ангел" Victoria's Secret отправилась на пляж. Семья устроила прогулку в жаркий день, поэтому для выхода Роми Стрейд выбрала серый топ в рубчик, темные брюки и олимпийку цвета хаки, которой прикрывала голову от палящего солнца. Ее образ завершили массивные солнцезащитные очки и лаконичные золотые серьги.

Крошечную дочь звездная мама переносила в специальном эргорюкзаке. Минт одели в теплую одежду молочного цвета и белую панаму. Если родители наслаждались живописными пейзажами, то их дочь спала почти всю прогулку по пляжу.

"Пляжный день с моими любимыми", – лаконично написала модель.

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