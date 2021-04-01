После вспышки коронавируса Лилия Ребрик с семьей поселилась на даче под Киевом. Во дворе возле дома она часто делает семейные фотосессии, а по случаю Дня смеха сняла забавный танец. В кадре ведущая предстала с мужем и дочками.

На днях Лилия Ребрик устроила съемку в family look – ярко-желтых стеганых куртках, которые подобрала для всех членов семьи – мужа-танцора Андрея Дикого, 8-летней Дианы и 2-летней Полины. Они успели не только сделать несколько милых кадров, но и весело потанцевать.

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Танец Лилии Ребрик с мужем и детьми

Перед камерой семья предстала в тех же family look и показала забавные движения под песню Up эпатажной рэперши Cardi B. Сначала актриса держала на руках младшую дочь, а затем папа катал девочку на шее.

Полина, как и ее старшая сестра Диана, не стесняется камер и растет очень артистичной. Добавим, в кадре появился и песик семьи Дикси, которого им подарила Настя Каменских.

Лилия Ребрик призналась, что смехотерапия – это лучшее лекарство против грусти в сердце. Она любит, когда смеются ее дочери, и сама часто хохочет с ними до слез. Поклонники актрисы успели заметить, что она и в самом деле не скупится на улыбки.

"Смейтесь больше, всем сердцем, искренне и звонко! Смех объединяет людей, сближает, делает их добрее, а жизнь не скучной. С Днем смеха вас! Пусть рядом с вами он всегда будет искренним и только улыбок вам, а не усмешек", – написала ведущая.

Отметим, Диана Дикая в свои 8 лет уже стала настоящей звездой. Девочка снимается в кино и занимается бальной хореографией, а на днях покорила зажигательным танцем с мамой.