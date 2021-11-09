Успешная украинская певица MamaRika на личной странице в инстаграме опубликовала новое сообщение. Она очаровала сеть новыми фотографиями с 3-месячным сыном.

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Новые фото MamaRika с сыном

Исполнительница позировала перед камерой в одном из столичных заведений. Она оделась повседневно, но стильно. Звезда выбрала светлые джинсы и черный свитер. Она собрала волосы в хвост. На лице MamaRika не было макияжа, и она продемонстрировала натуральную красоту.

В подписи к фото певица рассказала, что ее выходные были весьма насыщенными. Теперь она еще чаще будет появляться на сцене, поскольку переехала в Киев с мужем и сыном.

Однако среди насыщенного рабочего графика звезда не забывает и о времени для сына и мужа. В моменты отсутствия MamaRika за малышом следит няня.

А если серьезно, то вы видите счастливую MamaRika, которая на выходных успела все: отработать концерт, побыть с семьей, и даже немного поспать,

– поделилась артистка.



MamaRika с сыном / Фото из инстаграма звезды



MamaRika с сыном / Фото из инстаграма звезды

Отметим, первый концерт после родов знаменитость дала 2 октября. Тогда она почти впервые за 10 месяцев вышла на большую сцену. С малышом остался муж MamaRika – Сергей Середа. Он целый день самостоятельно ухаживал за сыном.

Поклонники активно реагируют на новые фотографии от исполнительницы. Они засыпают MamaRika позитивными комментариями: