Известная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась новыми миловидными кадрами с дочкой. Она сообщила, что скоро Маричке исполнится 6 месяцев.

Успешная украинская певица Светлана Тарабарова часто делится с поклонниками фотографиями с сыном Иваном и дочерью Марией. На днях звездная мамочка обнародовала новые фото и очаровала сеть.

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Новые фото Светланы Тарабаровой

Артистка позировала вместе с дочкой на кровати. Маричка лежала на животике и смотрела на мамочку. Несмотря на маленький возраст, Светлана Тарабарова уже одевает малютку стильно. Девочка предстала перед камерой в белой кофточке с принтом и ярком желтом вязаном комбинезоне, а аутфит дополняла бежевая повязка с бантиком.

Зато звездная мама примерила нежное белое платье с пышной юбкой и широким воротником. Волосы певица распустила и выровняла. Светлана Тарабарова – не поклонница насыщенных макияжей, поэтому и на этот раз только слегка подчеркнула черты лица.

Нашей крохе уже почти 6 месяцев! У меня шок! Как быстро летит время. Мария уже учится ползать, очень активная девочка, вертится в разные стороны, как волчок, а мы счастливы, что можем наблюдать над выкрутасами дочери,

– подписала фото Светлана Тарабарова.

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Поклонников певицы очаровали новые фото с крохой: