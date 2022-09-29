"Жаловаться – не моя фишка": интервью с Тарабаровой о кризисе, куме Ярмаке и концертах для ВСУ

За последние полгода Светлана Тарабарова дала всего несколько интервью, ведь не распыляется и делает все возможное на своем фронте. В перерыве между благотворительными концертами и воспитанием детей мы пообщались с певицей и спросили о кризисе, языке, военном учете женщин и куме Ярмаке. Что она ответила, смотрите и читайте дальше.

Время на интервью для 24 канала Светлана Тарабарова выкроила в Польше, где пела на благотворительном мероприятии. После 24 февраля у артистки таких десятки. В отличие от многих других звездных мам, она не выехала за границу с детьми – 4-летним сыном Иваном и 2-летней дочерью Марией, а осталась в Украине. Однако продолжает поддерживать сограждан на всех фронтах – и дома, и в Европе.

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В рамках проекта "Интервью24" певица вспомнила свой первый концерт для военных 8 лет назад, объяснила, почему вычеркнула русский язык из своей жизни, и назвала имена коллег, которыми гордится. Только нам Светлана Тарабарова рассказала, где будет жить с семьей, когда продаст дом в Дмитровке. Наш увлекательный разговор – ниже.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате

Жаловаться – не моя фишка, – как Тарабарова переживает кризис

В шоу-бизнесе не принято говорить о финансовых трудностях, но вы одна из немногих артисток, которые честно признались, что из-за войны оказались в большом кризисе. Как держитесь на плаву сейчас? Платят ли вам гонорары за концерты?

Действительно, профессия артиста, весь развлекательный бизнес сейчас бизнесом не назовешь. Потому что даже в карантин мы могли работать в рекламном бизнесе, а сейчас даже реклама страдает. Бюджетов огромных нет, но выкрутимся, выстоим. Мои концерты все благотворительные, они для наших военных, для наших защитников, и для меня это честь.

Кризис есть, он ужасен, но жаловаться – не моя фишка, извините.

Позитив рассказывал, что из-за полномасштабной войны многие его знакомые покинули музыку и ушли, например, в таксисты. Ваша команда вся на месте, никто не переквалифицировался?

На самом деле армия вынужденных таксистов получила и несколько человек из нашей команды. Кто-то из девушек-танцовщиц преподает танцы, гитарист профессионально занялся ютуб-продвижением. Кроме этого, они также "воюют" вместе со мной на музыкальном фронте и уже посетили с концертами много воинских частей. Это тяжело, но искренне надеюсь, что скоро все изменится, и я смогу собрать команду в том же составе.

Светлана Тарабарова с командой на концерте в Краматорске до полномасштабной войны / Фото из инстаграма певицы

Не думали ли вы сменить профессию? Ведь последние два года серьезно ударили по карману артистов. Оля Полякова, например, хотела открыть свое бистро и говорит, что могла бы петь в ресторане.

Наверное, свой ресторан у моря и возможность петь в нем – мечта каждой певицы, но я надеюсь, что это будет ближе к пенсии.

На самом деле профессию можно изменить, но для меня сцена – это больше, чем просто профессия. Это жизнь, это судьба, а это изменить уже невозможно.

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Действительно ли продает свой дом под Киевом

В свой дом под Киевом из Ивано-Франковска вы вернулись в середине мая. Тогда вы рассказывали, что 66 из 100 домов в вашей Дмитровке повреждены. Вашего, к счастью, среди них не было. Какая обстановка там сейчас? Следы "асвабадителей" есть до сих пор, или уже все подлатали? И много ли ваших соседей вернулось в свои дома?

Да, многие соседи уже вернулись. Все делают все возможное – ремонты, латают свои крыши, окна. Конечно же, шрамы от "асвобадителей" останутся надолго. И не только физические, прежде всего душевные.

В дом под Киевом вы вложили всю душу, но в начале сентября рассказали, что вынуждены продать его, чтобы рассчитаться с владельцем коттеджного городка. Ничего с тех пор не изменилось?

Мы действительно впервые столкнулись с таким кризисом, что не можем выплачивать кредит за дом. Поэтому в ближайшее время выставляем его на продажу.

Куда вы переедете с семьей, когда найдете покупателя? Уже подыскиваете варианты?

Вернемся в Киев. Думаю, этот город уже соскучился по нашей семье.

Поразили мужчины, которые могли выехать, – о коллегах-артистах и концертах для военных

только в ноябре 2020 года Светлана Тарабарова переехала в новый дом в селе Дмитровка. "Мы дома! Наконец-то мы переезжаем в наш светлый дом. Не передать эмоций, как мы долго этого ждали, как много работали и работаем, чтобы наши дети, наконец, играли в своей детской", – писала тогда артистка.Однако несколько недель назад стало известно, что Тарабарова продает дом из-за долгов – из-за кризиса она не может рассчитаться с владельцем коттеджного городка, который заселил их в кредит, поэтому теперь ищет "человека, который заберет в классные руки то, что вылюбили" они с мужем Алексеем.

В феврале ваш звездный кум Ярмак вступил в ряды ВСУ. Вы поддерживаете с ним связь? Как его состояние, боевой дух?

Всей семьей гордимся нашим другом Сашей Ярмаком. Талантливым музыкантом, а теперь и защитником Украины. Мы видимся, слава Богу. Боевой дух у него максимальный, и он еще успевает нас заряжать. Саша, всегда с тобой, спасибо, что ты есть.

Кум Светланы Тарабаровой Александр Ярмак / Фото из инстаграма рэпера

Вы не раз отмечали, что война началась для вас не 24 февраля, а 8 лет назад. Еще до полномасштабного вторжения россии вы с мужем наездились по военным частям, напелись в блиндажах, но активно выступаете для защитников и сейчас. Отличаются ли эти концерты от тех, которые были в 2014 году?

Я помню свой первый концерт для военных, и могу с чистым сердцем сказать, что мы были вообще первыми из артистов, кто от всей души загрузил две колонки, пультик и поехал. Помню, это был 2014 год 8 марта, Чонгар, где тогда стояли наши военные. Это Херсонская область. Это был один из самых искренних концертов, которые я запомнила на всю жизнь. И в тот момент я поняла, что пока в Украине не наступит победа, я буду с защитниками.

Концерты не отличаются. Такие же горящие глаза, наполнены любовью наших защитников. Такая же невероятная мотивация. Честно, это самые искренние и самые важные концерты в моей жизни, и я очень благодарна нашим защитникам.

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Знаем, что с концертами к военным вы ездите не сама. Компанию вам составляют и коллеги-музыканты, и ведущие, и юмористы. На кого из звезд во время войны посмотрели по-новому? Кто открылся с другой стороны и поразил вас как личность?

Горжусь всеми артистами, которые наконец-то поняли, что это нужно. Что мотивация нужна, что слова благодарности, объятия и такие концерты очень важны для поднятия боевого духа. Поэтому благодарю и горжусь каждым артистом, который с нами.

Пока только положительные эмоции и гордость за наших артистов. Многие люди с первых дней войны сразу стали помогать ВСУ.

Поразили мужчины, которые могли выехать, но взяли оружие и одели форму – Ярмак, Коля Серга, Женя Галич, "Антитела", Андрей Хлывнюк, Фагот, Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов. Этот список значительно длиннее, и я прошу прощения у тех, кого не вспомнила, но знайте, что вся страна гордится вами.

Так же при возможности "свалить" остались здесь и постоянно выступают для военных Юрий Горбунов с бандой своих замечательных юмористов-сценаристов, Пикалов, Кошевой. А как наши ребята встречают зажигательных девушек из "Женского квартала" – это надо видеть.

Светлана Тарабарова с Колей Сергой и Женей Галичем / Фото из инстаграма певицы

2 октября у вас состоится сольник во Львове. Он станет вашим первым коммерческим концертом после 24 февраля. Почему не зарабатывали так раньше? Ведь некоторые ваши коллеги уже по второму кругу собираются в туры.

Львовский концерт должен был состояться еще 9 марта, но по известным причинам был перенесен. Так что фактически мы закрываем свой гештальт.

О турах пока рано говорить – большая часть наших слушателей была вынуждена покинуть страну. Да и акцент у нас все-таки на выступлениях для военных, это сейчас занимает большую часть времени. Туры еще будут обязательно, а пока приближаем победу.

Если нужно будет, стану как и все, – о военном учете женщин и выезде мужчин за границу

С благотворительной целью вы ездили и в Польшу, и в Чехию, и в Хорватию. Выезжал ли с вами муж Алексей как ваш директор?

Нет, когда я выезжаю на благотворительные концерты за границу, Алексей, конечно же, остается с детьми дома, в Украине.

Как вообще вы относитесь к выезду звездных мужчин за границу?

Если это волонтерский выезд на ряд концертов, где они могут помочь собрать деньги и вернуться в Украину, – абсолютно нормально. Другие варианты... Наверное, пусть останутся на их совести.

С 1 октября женщины некоторых специальностей должны стать на военный учет. Вы певица, вашей профессии в этом списке нет. Однако как вы относитесь к такому приказу Минобороны? Теоретически, смогли бы взять в руки оружие?

Мое оружие – это слово и музыка. И я держу свое оружие с 2014 года. Это я имею в виду альбом "Вірю. Знаю", песни "Повертайся живим" и "Хочу жити без війни". Каждое предложение, которое я посвятила Украине и нашим защитникам, – это мое оружие.

К учету женщин отношусь положительно. Если нужно будет стать в ряды, – стану как и все.

Вырастет, все узнает, – что рассказывает детям о войне

Вы делились, что вам непросто быть матерью 24 на 7, это стало для вас вызовом после 24 февраля. Кто помогает вам с детьми сейчас? Няня, с которой вы эвакуировались в Ивано-Франковск, до сих пор работает на вас?

Перечень вызовов после 24-го (февраля, – 24 канал) занял бы все интервью и еще немного времени. Мы переживали все, что и миллионы мам с малыми детьми во время эвакуации.

Да, наша добрая фея Лена сейчас с нами до сих пор спасает нас в моменты, когда нужно поехать на концерт или позаниматься с детьми. Она педагог по образованию и много позитива и знаний дети получают от нее.

В апреле вы говорили, что Иван эмоционально реагирует на звуки воздушной тревоги. Он пугается сирен сейчас или дома немного успокоился? И что вообще ваши дети знают о войне? Ольга Фреймут, например, рассказывала своим и об убитых украинцах, и о преступлениях путина, а теперь чувствует себя виноватой, потому что, цитирую, "сдвинула их психику". Как здесь не перебрать меру?

Нам повезло больше. Марийке исполнилось 2 года, поэтому она еще ничего не понимает. Иван в 4 года, конечно, уже понимает больше, но от ужасов войны мы стараемся его оберегать. Когда вырастет, все узнает.

Наши родительские навыки растут вместе с детьми, поэтому пока мне трудно дать совет родителям более взрослых детей.

Светлана Тарабарова с сыном Иваном / Фото из инстаграма певицы

О переходе на украинский и оккупированном Херсоне

в апреле, живя в Ивано-Франковске, Светлана Тарабарова делилась, что после воя сирен ее 4-летний сын говорит: "Мама, не время спать, надо прятаться". На ее "это просто самолет, он нас защищает" Иван по-взрослому отвечал: "Нет, мама, это просто бомбы ".

В детстве вы разговаривали по-русски, но в 2014 году сознательно перешли на украинский. Как объясняли в одном из интервью, это была боль, реакция и толчок понять, кто ты. Как сейчас относитесь к тому, что некоторые звезды не переходят на украинский в публичном пространстве, потому что якобы "не фонтанируют" на нем?

Действительно, в 2014 году перешла сознательно, потому что, к сожалению, вся моя семья и я с детства были русифицированы. Мои дети уже разговаривают на украинском. И для нас с мужем это наша маленькая победа.

Я считаю, что каждый украинский должен перейти на украинский язык и защитить себя и свое будущее. Язык важен.

Легко ли вам это далось 8 лет назад? Может, есть какие-то лайфхаки?

Девочке из русифицированного города с таким же окружением – это было очень непросто.

Сначала 2014 год, когда я поняла, что меня смотрят молодые люди, и кто-то должен быть для них примером. Я приняла решение перейти (на украинский, – 24 канал) в публичной плоскости – перевела все свои соцсети, стала давать интервью и петь исключительно на украинском. А уже потом и рождение детей, ради которых мы с мужем окончательно простились с русским в быту.

Потому что кто-то очень правильно подметил: возможно, украинский и не был языком ваших родителей, но только от вас зависит, станет ли он языком ваших детей.

Светлана Тарабарова с мужем Алексеем и детьми / Фото из инстаграма певицы

Вы верите в то, что ваш родной Херсон выстоит, что его не сломают?

Всем сердцем верю и мечтаю, что каждый оккупированный сейчас город выстоит. Вся Украина выстоит, и мы с вами вместе вдохнем воздух в день победы. А потом будем тяжело работать, восстанавливать и уже ценить как никогда. Выстоим, победим! Слава Украине!