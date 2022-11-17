Светлана Лобода рассказала, что после выхода песни "Молитва" "спасалась творчеством, постоянно искала, писала, думала, сочиняла" и результатом ее бессонных ночей стала композиция "Два незнайомця". Она даже сняла на нее загадочный клип, а вот в украинское правописание заглянуть не успела.

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Светлана Лобода ошиблась в названии украиноязычной песни

Жду завтра. Надеюсь, что и вы. Премьера Два незнайомці,

– анонсировала Светлана Лобода в инстаграме.

Как Авраменко подколол Светлану Лободу

Звездный филолог Александр Авраменко "присадил" Лободу еще до релиза трека. На личной инстаграм-странице он намекнул, что переобувшаяся после 24 февраля певица допустила ошибку в самом названии – неправильно отменила числитель. По нормам украинского правописания ее песня должна называться "Два незнайомці".

"Светлана Лобода анонсировала на своей странице в инстаграме новую песню, которая называется "Два незнайомця". Неправильный вариант названия в строке: А – "Два незнайомці", Б – "Два незнайомця", В – "Двоє незнайомців", – подколол языковед.

В комментариях отреагировали неоднозначно – кто-то поддержал Авраменко и потроллил Лободу, кто-то отметил его тонкий юмор, а кто-то упрекнул за пиар бывшей любительницы России: