Адвокат раскритиковал Мирошниченков за усыновление ребенка: что ответила звездная мама
Источник:Инна Мирошниченко
Летом Тимур Мирошниченко с женой усыновил ребенка. О своем опыте они активно рассказывают в социальных сетях.
Такие действия приёмных родителей неоднозначно воспринял адвокат Сергей Власенко. Он опубликовал пост, в котором поделился мнением по этому вопросу. Позже в своих инстаграмм-сторис на его слова отреагировала Инна Мирошниченко.
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Адвокат раскритиковал Мирошниченков
Мужчина отметил, что в целом тема усыновления довольно деликатная. В то же время он не уверен, правильно ли поступают публичные люди, когда разглашают тайну усыновления ребенка. В комментариях под своим постом Сергей дал ссылку на материал одного из украинских СМИ, где было написано об Инне Мирошниченко и ее приёмном сыне Марселе. По его мнению, в будущем это может негативно отразиться на ребенке.
Реакция сети
В комментариях под публикацией адвоката мнения разделились:
- "Считаю, что нужно сразу говорить ребенку, что мама тебя не родила, но это неважно, потому что мы твои мама и папа, а ты наш сын / наша дочь";
- "По-моему, лучше приемным родителям самим рассказать. Все равно "добрые люди" рано или поздно найдутся";
- Имеют! Это может лишить многих проблем в будущем";
- "Чем раньше скажут, тем лучше";
- "Жестко против. Потому что сразу нанесена рана, которая будет кровоточить в публичной плоскости. Родители сами должны сказать об этом, как придет время. Но не разглашать. Старая поговорка же есть: Меньше знают - лучше спят";
- "Пусть не надеются, что такими действиями проявят восторг от усыновленных детей (ах какие же вы добрые!). Реакция будет обращена: "Вас никто не просил"".
Как отреагировала Инна Мирошниченко
Я тоже многое могу рассказать о Сергее, но моя жизнь достаточно полноценна, чтобы не лезть в чужую со своими неоценимыми советами,
– отметила адвокат.
Инна Мирошниченко ответила на критику от адвоката / Скриншот с инстаграмм-сторис
Инна обратилась за советом к специалисту, который заверил женщину в том, что нужно рассказывать ребенку о том, что он усыновлен как можно раньше, тогда его психологическое состояние будет лучше.
Инна Мирошниченко ответила на критику от адвоката / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно об усыновлении Марселя: главное
- В середине июня телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что нашел ребенка на усыновление. Вместе с любимой он собрал все документы и ждал решения суда, чтобы забрать сына домой.
- Мальчик жил в детдоме в Житомире. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи.
- Супруги забрали Марселя к себе в семью 22 июля. Они рассказали, что еще во время первой встречи почувствовали, что мальчик им подходит.
- Инна Мирошниченко рассказывала, что у мальчика есть значительные проблемы со здоровьем. Он в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, у малыша есть недостатки психологического развития. Существует вероятность того, что он не заговорит.
- Марсель уже постепенно адаптируется к новой семье. Правда, мальчик пока не умеет играть с игрушками, ведь не имел такого опыта, также из-за стресса немало ест. К тому же малыш укладывается спать, ударяясь головой об одеяло. По словам Инны, это для Марселя единственный способ уснуть.