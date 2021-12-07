Стремно быть изгоем, – почему MELOVIN хочет, но не может выступать в России

У эпатажного украинского певца MELOVIN тысячи фанов по всему миру. Он признается, что его концерты очень ждут в России, но он не рискует собирать залы там. Артист боится стать "изгоем в своей стране".

Участие в вокальном шоу "Х-фактор" и эффектное выступление на Евровидении 2018 года принесло MELOVIN популярность далеко за пределами Украины. У него есть фаны во всех странах СНГ, но больше всего певца ждут в России. Он давно поехал бы туда с концертами, если бы не война на Востоке и оккупация Крыма.

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Звезда не принадлежит к числу тех артистов, которые пропагандируют, что "музыка вне политики", поэтому ждет, когда Россия изменит статус страны-агрессора для Украины.

Я хотел бы, конечно, выступить там (в России – ред.). У меня там очень много фанов, я могу собрать зал. Жду момент, когда что-то решится на этой планете, потому что бесит,

– резко высказался MELOVIN.

Вместе с тем певца огорчает тот факт, что "к нам российским артистам можно, а украинским артистам туда – стыд, позор". Он считает, что наши знаменитости могли бы зарабатывать неплохие деньги на гастролях в России, но везти их обратно, чтобы кормить свои команды.

в сентябре Игорь Кондратюк просил президента запретить гастроли российских артистов в Украине, если те не признали агрессию Кремля. Зеленский ответил на петицию и заметил, что такой закон уже существует. Так, российских пропагандистов в Украину не пускает Минкульт.

Так, в MELOVIN "борется желание стать масштабным в других странах", где его украиноязычные и русскоязычные песни понимают, и страх стать изгоем на Родине. Кроме того, артист переживает за родителей, которых непременно осудят за его выступления в России.

Ты понимаешь, что сразу станешь антигероем в Украине. Стремно не смочь приехать в родную страну, потому что ты будешь изгоем,

– пояснил MELOVIN.



MELOVIN о гастролях в России / Скриншот с видео

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Примечательно, что российским гастролерам не стыдно возвращаться в Украину после того, как они сорвали куш в Москве: