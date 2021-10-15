Старшая дочь Ольги Сумской встретилась с отцом: редкие фото

Старшая дочь Ольги Сумской - Антонина Паперная живет и работает в России. Однако на днях она приехала в Киев, где встретилась с родными. В частности, в сети распространила фото, где позирует на камеру вместе с отцом Евгением Паперным.

Антонина Паперная редко показывает фотографии, на которых изображена с родителями. Однако иногда девушка делает исключения и радует поклонников трогательными кадрами.

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Родители Паперной расстались в 1990 году, после ее рождения. Антонина жила с мамой – Ольгой Сумской, а с папой имеет напряженные отношения. Однако иногда звездная дочь и отец встречаются, чтобы выпить вместе кофе, поговорить обо всем.

Фото Антонины Паперной с отцом

Антонина прилетела в Киев, чтобы отпраздновать вместе с семьей день рождения бабушки. При случае в одном из столичных заведений встретилась с отцом. Евгений и Антонина сделали несколько селфи на террасе. На их лицах сияли улыбки. Похоже, что оба ждали этой встречи.

"А вот и Доктор Ливси собственной персоной", – подписала снимки Антонина.



Антонина Паперная с отцом / Фото с инстаграма Антонины Паперной



Антонина Паперная с отцом / Фото с инстаграма Антонины Паперной

Отношения Антонины Паперной с отцом