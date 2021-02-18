В первом браке с Евгением Паперным Ольга Сумская родила дочь Антонину, которая развивает карьеру в Москве. От актера она ушла, когда первенцу не было и года, поэтому воспитанием девочки занимался Виталий Борисюк. Родной отец объяснил, что не хотел вмешиваться в семью.

Через четыре года семейной жизни брак Ольги Сумской с Евгением Паперным дал трещину. До официального развода актриса закрутила роман с коллегой Виталием Борисюком, поэтому с маленькой дочкой на руках ушла от первого мужа. Отчим заменил Антонине Паперной родного отца, ведь тот решил не вмешиваться в ее воспитание.

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Евгений Паперный об отношениях с дочерью Антониной

70-летний Евгений Паперный утверждает, что с Тоней у них хорошие отношения, однако как Ольга Сумская, так и бывший тесть и теща упрекали его за то, что в жизни девочки его было мало. Актер объяснил, что роль отца для нее выполнял Виталий Борисюк, поэтому он не стал "лезть, раздваивать ребенка".

Меня упрекали все время. И Ольга упрекала, и родители ее упрекали, что я мало посвящаю времени. Я общался с ней редко, мы встречались на фестивалях, на мероприятиях, но я не мог себя навязывать как родной отец и вмешиваться в семью, в которой она росла,

– объяснил Евгений Паперный.

Стоит добавить, что именно родной отец помог актерской карьере Антонины в Москве. С его помощью она поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, где ранее учился сам Евгений Паперный.

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала впечатляющие детали об отношениях экс-мужа с дочкой. Она призналась, что Евгений Паперный не интересуется ни жизнью Антонины, ни жизнью родных внуков – Евы и Даниила, которые родились в апреле прошлого года.