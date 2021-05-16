В недавнем интервью принц Гарри раскритиковал своего отца, принца Чарльза, за воспитание. Он выразил недовольство пребыванием в королевской семье, из-за чего советники королевы Елизаветы II настаивают, чтобы Гарри и Меган отказались от титулов.

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Служащие Букингема возмущены интервью

В подкасте принц Гарри вспомнил и дедушку принца Филиппа, которого похоронили месяц назад. Это еще больше поразило британскую монаршую семью.

"Вовлекать в это своего деда, это так шокирующе и неуважительно. Герцог Сассекский уже потратил много времени, подчеркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на институт, который, по его словам, нанес ему столько боли. Растет ощущение, что когда вам так не нравится этот институт, не следует иметь титулы", – заявил один из королевских помощников.

Им не следует использовать титулы. Пусть даже они ими и будут владеть, но не надо их использовать. Например, как супруги отказались от обращения "Его Королевское Высочество". Они должны стать Гарри и Меган. А если откажутся это сделать, то должны объяснить, почему,

– сообщил инсайдер.

Пока неизвестно, планирует ли Елизавета II осуществлять определенные меры по лишению принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов. "Служащие Букингемского дворца недовольны поведением герцогов. Давление с просьбой отказаться от титулов показывает, что раскол все глубже", – написало издание.

Уход принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи