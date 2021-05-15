В новом интервью кузина принца Гарри и принца Уильяма Китти Спенсер впервые объяснила, почему не афиширует отношения с африканским мультимиллиардером. Она заверила, что любовь для нее – самое важное в жизни, поэтому делиться сокровенным с широкой публикой она не хочет.
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"Для меня любовь – самая важная вещь в мире, и я буду защищать ее всем сердцем, не делая темой обсуждения. Это не касается никого, кроме меня и моей семьи", – рассказала леди Китти Спенсер.
Поскольку ни для кого не секрет, что накануне Рождества 2019 года аристократка обручилась с 62-летним Марком Льюисом, то она все же прокомментировала планы на будущее. Китти Спенсер мечтает об официальном браке, счастливой семье и детей.
Я просто с нетерпением жду действительно счастливой семейной жизни: счастливого брака и детей. Я очень спокойная от того, что все происходит так, как должно,
– заявила племянница принцессы Дианы.
Отношения Китти Спенсер с вдвое старшим миллиардером Марком Льюисом
- О романе племянницы Леди Ди с мультимиллиардером из ЮАР впервые заговорили в августе 2018 года. Однако пара не появлялась вместе на одних светских мероприятиях и всячески избегала папарацци.
- Впервые влюбленных заметили вместе в мае 2019 года, когда они выходили из нью-йоркского отеля The Mark Hotel.
- В январе 2020-го стало известно о помолвке Китти Спенсер с мужчиной, который на пять лет старше ее отца. Мультимиллиардер сделал предложение любимой накануне рождественских праздников во время совместной поездки в ЮАР. К слову, семья аристократки одобряет ее союз с 62-летним Марком Льюисом.
- Впоследствии стало известно, что перед свадьбой Китти Спенсер примет иудаизм.