В новом интервью кузина принца Гарри и принца Уильяма Китти Спенсер впервые объяснила, почему не афиширует отношения с африканским мультимиллиардером. Она заверила, что любовь для нее – самое важное в жизни, поэтому делиться сокровенным с широкой публикой она не хочет.

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"Для меня любовь – самая важная вещь в мире, и я буду защищать ее всем сердцем, не делая темой обсуждения. Это не касается никого, кроме меня и моей семьи", – рассказала леди Китти Спенсер.

Поскольку ни для кого не секрет, что накануне Рождества 2019 года аристократка обручилась с 62-летним Марком Льюисом, то она все же прокомментировала планы на будущее. Китти Спенсер мечтает об официальном браке, счастливой семье и детей.

Я просто с нетерпением жду действительно счастливой семейной жизни: счастливого брака и детей. Я очень спокойная от того, что все происходит так, как должно,

– заявила племянница принцессы Дианы.

Отношения Китти Спенсер с вдвое старшим миллиардером Марком Льюисом