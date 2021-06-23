Соломия Витвицкая призналась, что заставило ее рассказать о разводе

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая развелась с мужем в декабре 2020 года, однако сообщила об этом через 3 месяца. Звезда призналась, что фолловеры и пресс-служба одинаково подозревали, что супруги борются с проблемами, поэтому она должна была обнародовать печальную новость.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая пообщалась с певцом Владом Дарвиным. Она отметила, что артист был одним из первых, кто узнал о ее разводе с мужем Владом Кочатковим.

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Соломия Витвицкая рассказала о разводе

Телеведущая поделилась, что даже не думала о том, чтобы скрыть развод от публики. По ее мнению, это не имело бы смысла, ведь поклонники уже начали замечать отсутствие совместных фото с бывшим мужем.

Это приближался День влюбленных и у меня куча запросов на интервью о второй половинке. Я начала отказывать, пресс-служба не могла понять, почему, я же всегда охотно об этом рассказывала. Как-то оно стало понятно, что нужно уже говорить, потому что уже прошло на тот момент пол года, как мы уже разъехались,

– призналась Витвицкая.

Она добавила, что благодарна бывшему мужу за поддержку и яркие моменты: "Было много красивых, фееричных моментов, красивых путешествий, классных встреч". Соломия рассказала также, готова ли к новым отношениям.

"Я думаю, что точно скажу, когда меня встретит мужчина, с которым я что-то почувствую, какая-то искра мелькнет. Думаю, что уже достаточно времени прошло с тех пор, как мы разъехались, и осознание и принятие самой ситуации, котрая изменилась, уже прошло. Если так сложится, то конечно, потому что я верю в любовь, в семью, для меня это, кажется, самое важное, что вообще есть в жизни у любых людей. Это номер один в моем рейтинге", – призналась ведущая.

Интервью с Соломией Витвицкой: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Соломии Витвицкой с мужем