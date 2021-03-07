Украинская телеведущая Соломия Витвицкая развелась с мужем после 8 лет брака. Знаменитость поделилась, что верит в любовь и уверена, что сможет найти своего человека.

9 февраля ведущая сообщила, что разводится с мужем Владом Кочатковим. Соломия не рассказывала подробностей разрыва, однако отметила, что они остаются друзьями.

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Соломия Витвицкая о разводе и новых отношениях

Ведущая поделилась, что она и Влад стали жить отдельно еще в сентябре прошлого года. Официально развелись в декабре. Витвицкая заявила, что решение о разрыве было общим.

По словам Соломии, супруги пытались спасти брак с помощью психолога, однако это так и не удалось.

Мы пытались с психологом спасти наш брак, но не удалось. Однако к специалистам также обращаются с просьбой разлучить мирно, потому что накопленные обиды и ссоры не дают возможности услышать друг друга. У нас этих проблем не было, поэтому удалось без проблем разойтись и без помощи психолога,

– рассказала ведущая.

Витвицкая поделилась, что после развода она готова к новым отношениям и верит в то, что еще найдет свою любовь.

Я верю в любовь. Верю, что у каждого есть свой человек и я надеюсь, что встречу такого. Время покажет,

– отметила Соломия.

Интервью Соломия Витвицкая: смотрите видео онлайн

Развод Соломии Витвицкой