Соломия Витвицкая рассказала, готова ли к новым отношениям после развода
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая развелась с мужем после 8 лет брака. Знаменитость поделилась, что верит в любовь и уверена, что сможет найти своего человека.
Источник:"Светская жизнь"
9 февраля ведущая сообщила, что разводится с мужем Владом Кочатковим. Соломия не рассказывала подробностей разрыва, однако отметила, что они остаются друзьями.
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Соломия Витвицкая о разводе и новых отношениях
Ведущая поделилась, что она и Влад стали жить отдельно еще в сентябре прошлого года. Официально развелись в декабре. Витвицкая заявила, что решение о разрыве было общим.
По словам Соломии, супруги пытались спасти брак с помощью психолога, однако это так и не удалось.
Мы пытались с психологом спасти наш брак, но не удалось. Однако к специалистам также обращаются с просьбой разлучить мирно, потому что накопленные обиды и ссоры не дают возможности услышать друг друга. У нас этих проблем не было, поэтому удалось без проблем разойтись и без помощи психолога,
– рассказала ведущая.
Витвицкая поделилась, что после развода она готова к новым отношениям и верит в то, что еще найдет свою любовь.
Я верю в любовь. Верю, что у каждого есть свой человек и я надеюсь, что встречу такого. Время покажет,
– отметила Соломия.
Интервью Соломия Витвицкая: смотрите видео онлайн
Развод Соломии Витвицкой
- 9 февраля 2021 года ведущая опубликовала инстаграм-сообщение, в котором рассказала о разрыве с мужем.
- Соломия отметила, что они остаются друзьями, а все остальное останется только между ними.
- Витвицкая и Кочатков не поливают грязью друг друга, а развод стал лишь новым этапом в жизни каждого из них.
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