Українська телеведуча Соломія Вітвіцька поспілкувалась зі співаком Владом Дарвіним. Вона зазначила, що артист був одним з перших, хто дізнався про її розлучення з чоловіком Владом Кочатковим.

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Соломія Вітвіцька розповіла про розлучення

Телеведуча поділилась, що навіть не думала про те, щоб приховати розлучення від публіки. На її думку, це не мало б сенсу, адже шанувальники вже почали помічати відсутність спільних фото з колишнім чоловіком.

Це наближався День закоханих і у мене купа запитів на інтерв'ю про другу половинку. Я почала відмовляти, пресслужба не могла зрозуміти, чому, я ж завжди залюбки про це розповідала. Якось воно стало зрозуміло, що потрібно вже говорити, тому що вже минуло на той момент пів року, як ми вже роз'їхалися,

– зізналась Вітвіцька.

Вона додала, що вдячна колишньому чоловікові за підтримку та яскраві моменти: "Було багато гарних, феєричних моментів, красивих подорожей, класних зустрічей". Соломія розповіла також, чи готова до нових стосунків.

"Я думаю, що точно скажу, коли мене зустріне чоловік, з яким я щось відчую, якась іскра промайне. Думаю, що вже достатньо часу минуло відтоді, як ми роз'їхалися, і усвідомлення та прийняття самої ситуації, яка змінилася, вже минуло. Якщо так складеться, то звісно, бо я вірю в кохання, в родину, для мене це, здається, найважливіше, що взагалі є в житті в будь-яких людей. Це номер один в моєму рейтингу", – зізналася ведуча.

Інтерв'ю з Соломією Вітвіцькою: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Соломії Вітвіцької з чоловіком