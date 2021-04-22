Соломия Витвицкая держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз и только через несколько месяцев после развода решилась на интервью. Ведущая призналась, что к разрыву была готова уже давно, однако его болезненно переживала, много плакала.

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Соломия Витвицкая о разводе

Ведущая поделилась, что с мужем Владом Кочатковым уже давно разговаривали о разводе. Они приняли решение, как взрослые и взвешенные люди, поэтому никаких проблем не было. Однако, разрыв дался Соломии тяжело. Подав заявление в ЗАГС, она плакала, ведь именно с этим мужчиной провела значительную часть своей жизни.

Влад заявлял, что оставался в тени известной жены, а вот Витвицкая говорит, что, когда выходила замуж за Кочаткового, то уже была публичным человеком. Ведущая не видит проблем в своей публичности, поскольку никаких скандалов и конфликтов, которые бы обсуждали в сети, у них не было.

Ведущая о новом избраннике

Соломия рассказала, что после развода с мужем, она ни разу не была на свидании. Все свободное время уделяет работе. Женщина поделилась, каким должен быть ее новый избранник.

Это должен быть сильный и взвешенный человек, который с пониманием будет относиться к моей публичности,

– рассказала Витвицкая.

Интервью Соломии Витвицкой: смотрите видео онлайн