Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая шокировала поклонников новостью о разводе после 8 лет брака. Она призналась, что проблемы в отношениях с экс-супругом появились больше, чем год назад, однако официально они разошлись в декабре 2020 года.

Во вторник, 9 февраля, ведущая новостей Соломия Витвицкая объявила о разрыве с режиссером Владом Кочатковым. Несмотря на то, что звезда обещала не давать никаких комментариев на тему развода, личными подробностями она все же поделилась.

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Когда Соломия Витвицкая развелась с мужем

Знаменитость сообщила публике, что на развод они с Владом решились еще полгода назад, поэтому от разрыва она уже пришла в себя. Как выяснилось, больше года супруги пытались спасти брак, посещая семейного психолога, однако терапия не помогла.

Ведущая призналась, переехала от мужа в сентябре прошлого года, тогда же пара подала документы на развод. Официально свободными они стали еще в декабре.

Это не свежее решение, я переехала еще в сентябре. Влад помогал перевозить вещи. Развод получили в конце декабря,

– рассказала Соломия Витвицкая.

Добавим, еще во время зимней поездки знаменитости в США в сети ходили слухи, что ее 8-летний брак с режиссером дал трещину. Однако тогда Соломия Витвицкая не была готова делиться личным с публикой. Похоже, только сейчас ведущая по-настоящему отпустила экс-возлюбленного. Звезда отметила, что они с Владом Кочатковым остались друзьями и коллегами, поэтому делать скандал из своего разрыва не будут.



Соломия Витвицкая с экс-супругом Владом / Фото Instagram / @solomiyavitvitska