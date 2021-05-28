Солистку группы Go_A наградили всеукраинской премией

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил солистке Go_A престижную премию "Женщина III тысячелетия". Он отметил, что Екатерина Павленко сумела найти песню, которая понравилась всем, и объединила весь народ.

27 мая состоялось награждение специальной всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Престижную награду получила Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, из рук Руслана Стефанчука.

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Солистка Go_A – "Женщина III тысячелетия"

Руслан Стефанчук подчеркнул, что Екатерина Павленко – гордость Украины. Он отметил, что недавно исполнительница взбудоражила всю Украину.

Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах – заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы увлекательно смотрели выступление группы Go_A на Евровидении и эта музыка призвала нас к объединению – танцевали как молодое, так и старшее поколение,

– высказался вице-спикер Рады.

Стефанчук заметил, что Екатерине Павленко удалось найти современную песню, которая нравится всем. Он поблагодарил музыкантку за то, что она достойно представила Украину на Евровидении, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, что очень важно.

"Победа Екатерины Павленко доказывает: единственное, чем мы можем соревноваться друг с другом, – это то, кто из нас больше любит и делает для Украины. Я уверен, что для такой талантливой исполнительницы и настоящей патриотки своей Родины участие в Евровидении – это только начало большой книги", – добавил Руслан Стефанчук.

Этно-фолк-группа Go_A уже поблагодарила за вручение престижной премии.

Успехи группы Go-A после Евровидения