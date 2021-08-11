Не получается встречаться с парнями, – солистка группы KAZKA о том, почему называет себя квиром

Лидер известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая после каминг-аута MELOVIN объявила себя квиром. Теперь она объяснила, что на самом деле это не касается ее сексуальной ориентации, она просто нестандартно смотрит на жизнь.

Солистка успешной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая назвала себя квир-человеком после того, как певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в своей бисексуальности. Некоторые украинские СМИ неправильно истолковали это, назвав ее человеком нетрадиционной ориентации.

Важно После каминг-аута MELOVIN: лидер группы KAZKA объявила себя квиром

Александра Зарицкая о том, почему является квир-человеком

Лидер группы KAZKA объяснила, почему объявила себя квиром. Артистка отметила, что поддерживает ЛГБТ-сообщество и имеет множество друзей нетрадиционной ориентации.

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду,

– отметила Александра Зарицкая.

Певица подчеркнула, что квир-люди "нетрадиционно смотрят на этот мир и так же относятся к браку". К тому же в сексуальных отношениях она является гетеросексуальной, но не хочет ограничивать себя.

"Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем. Заявив о том, что я квир-человек, я хотела максимально поддержать каминг-аут MELOVIN, чтобы он знал, что не один", – добавила Зарицкая.

Интервью с Александрой Зарицкой: смотрите видео онлайн

Что известно о каминг-ауте MELOVIN