На Новом канале стартовали съемки 11 сезона шоу "Кто сверху", первый выпуск которого появится на телеэкранах 24 августа, в День Независимости. Неизменными ведущими станут Сергей Притула и Леся Никитюк.

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Кто появится в новом выпуске женско-мужского шоу

Символично для первого выпуска нового сезона выбрали лучших представителей украинского шоу-бизнеса и даже спорта. В команду девушек войдут:

певица Джамала;

гимнастка Анна Ризатдинова;

солистка Go_A Екатерина Павленко;

ведущая Леся Никитюк.

А в команду мужчин попали:

танцор Влад Яма;

певец Тарас Тополя из группы "Антитела";

ведущий Александр Педан;

"капитан" команды Сергей Притула.

Джамала уже успела поделиться красноречивыми фото с Екатериной Павленко. Победительница 2016года на Евровидении надела яркий желтый топ с рукавами-фонариками и черные брюки с белыми завязками, в то же время Катя выбрала вишневое кожаное платье, черные колготы и массивную обувь. Женщины вместе выглядели просто невероятно. Что интересно, для Екатерины Павленко – это первое большое появление на шоу в телевидении.

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Джамала и Екатерина Павленко за кулисами шоу "Кто сверху" / Фото из инстаграма Джамалы



Улыбающиеся Екатерина и Джамала / Фото с инстаграма Джамалы

Компанию на снимках им также составила Анна Ризатдинова, которая надела красную юбку с вышитым орнаментом, оверсайз рубашку голубого цвета и красные ботфорты.



Анна Ризатдинова, Екатерина Павленко и Джамала / Фото с инстаграма Джамалы

Кто еще "подписался" на фото с Павленко

Что интересно, с Екатериной Павленко за кулисами шоу сфотографировался также ведущий Юрий Горбунов. Он пошутил, что может тоже отправится на Евровидение, ведь голос у него есть.