Куда исчезла София Ротару и где живут, чем занимаются ее внуки во время войны в Украине

Народная артистка Украины София Ротару редко выходит на связь. И хоть она поддерживает Украину в войне, говорит об этом звезда очень мало. Где сейчас София Ротару и чем занимаются ее внуки – читайте ниже.

С начала войны София Ротару приостановили певческую карьеру. Сейчас о ней почти ничего не слышно, на связь она выходит крайне редко, передает 24 Канал.

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Позиция Софии Ротару по поводу войны

Почти сразу после вторжения, 28 февраля 2022, артистка написала Сообщение в соцсети, в котором осудила российскую агрессию Она заявила, что молится за украинских защитников и мир в Украине.

А в августе в свой день рождения артистка опубликовала большое сообщение и призналась, что приехала в Украину.

Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле,

– заявила София Ротару.

Очевидно, что артистка поддерживает родную страну, но немногословна. Достаточно редко Ротару публикует в инстаграм-сторезе то, что ее затрагивает. В частности, она отреагировала на:

трагедию в Кременчуге в июне 2022 года,

обстрел Винницы в июле того же года,

17 октября она вспомнила о Киеве, куда в этот день попали дроны-камикадзе, 23 ноября София Ротару тоже лаконично отреагировала на обстрелы Киева.

а недавно опубликовала фото освобожденного из российского плена украинского военного, впервые за долгое время увидевшего яблоко.

Все эти инстаграм-сторис певица оставляет без подписи, только сопровождает эмодзы разбитого сердца.

Где сейчас живет Ротару

Добавим, что в начале полномасштабной войны звезда сообщила, что находится в Киеве. Но уже в июле 2022 года стало известно, что певица уехала в США. Продюсер Леонид Дзюнык сказал, что Ротару живет в Америке, но остается гражданкой Украины.

Сейчас София Ротару почти не появляется в публичном пространстве и не дает интервью. Однако время от времени певица общается с подписчиками. К примеру, 7 апреля она поздравила украинцев с Благовещением.

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Где именно сейчас находится звезда – неизвестно. Она не делает никаких публичных заявлений и не показывает свои фотографии из городов. Последний раз ее видели в Киеве 23 октября 2022 года, в этот день она приходила на могилу к мужу, который похоронен на Байковом кладбище.

Отметим, что у Софии Ротару есть особняк под Киевом, расположенный в селе Пятихатки. В то же время квартиру в Ялте у моря 75-летняя артистка продала около четырех лет назад.

Добавим, что София Ротару, очевидно, больше не хочет зарабатывать кровавые рубли и даже отказалась петь для россиян на корпоративе. Ей предлагали 100 тысяч евро за выступление на дне рождения в Эмиратах, но это не соблазнило артистку.

Где живут сын и внуки Софии Ротару

У Софии Ротару есть единственный сын – 52-летний Руслан Евдокименко. У него двое детей, которые названы в честь дедушки и бабушки – внук Анатолий (29 лет) и внучка София (22 года).

Сын певицы также немногословен на тему войны. В его соцсетях только одна публикация о вторжении – флаг Украины, опубликованный 24 февраля 2022 года.

Интересно, что по данным СМИ, в марте 2022 года сын и внук Софии Ротару пытались скрыться из Украины в Молдову, однако их задержали на границе. Где находится сын певицы – пока неизвестно, возможно, после неудачного побега Руслан Евдокименко остался в Киеве.

В то же время Анатолий Евдокименко летом похвастался фотографиями из Парижа. Поэтому ему все-таки удалось незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения.

Он назвал себя кочевником и оправдался за побег из Украины – заявил, что хотел начать новую жизнь. Сейчас Анатолий живет в Европе и работает диджеем.

А внучка Софии Ротару много лет живет и строит карьеру модели в США. В соцсетях 21-летней девушки много стильных фото из Нью-Йорка.

К слову, ранее 24 рассказывал о Владе Яму, который с началом полномасштабной войны уехал в США. До сих пор неизвестно, как ему это удалось, но сам артист уверяет, что успел покинуть страну до закрытия границ. Чем занимается Влад Яма – читайте в нашей статьи.