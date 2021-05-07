Звездные супруги Снежана и Сергей Бабкины дали новое откровенное интервью. Они не скрывают личную жизнь, а потому часто делятся секретами счастливого брака. Несмотря на их теперешние отношения, ранее пара переживала кризис из-за измен музыканта.

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Сергей и Снежана Бабкины ответили, как сохранить брак

"Самая большая ошибка в моей жизни – что я не сумел остановить этот тяжелый "прицеп", который тянулся из прошлой моей жизни, когда встретил Снежану, и когда мы стали жить вместе. Он тянулся еще какое-то время, 2-3 года", – рассказал певец о супружеских изменах.

Мужчина отметил, что сохранить брак непросто. По его мнению, можно посещать семейного психолога, или же решать проблемы самостоятельно. Сергей Бабкин отметил, что тогда нужно хотеть помочь друг другу, не бояться раскрыть все секреты.

Мы решили этот вопрос сами, потому что любим друг друга, умеем прощать, мы единое целое. Я счастливчик, мне повезло, что у меня есть Снежка,

– заявил Сергей Бабкин.

Зато Снежана добавила, что ей надо было много работать над собой: "первое – это желание. Если есть у тебя желание это сделать, если видишь, что ты можешь это как-то разрулить. Конечно же (надо, – Showbiz) чувствовать его желание меняться, что у нас и произошло. Я на долгое время ушла в себя, стала заниматься только собой, и он очень быстро подтянулся, изменился и согласился себя менять. Он кардинально изменил свою жизнь".

Актриса отметила, что и для нее посещение семейного психолога – это нормально. Однако, в их семье психологом стала она сама, поскольку ковырялась во многих вопросах.

Интервью с супругами Бабкиных: смотрите видео онлайн

Что известно об изменах Сергея Бабкина