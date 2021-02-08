В белой куртке: Катя Осадчая показала, как радуется снегопаду в зимнем образе – видео
Пока в Украине снегопады знаменитости активно делятся фотографиями на фоне красивой зимней погоды. Катя Осадчая также присоединилась к числу коллег, которые радуются снегу, как дети, и поделилась атмосферным роликом.
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Зима в Украине не отступает. По всей территории метели и гололедица. Снегопады хоть и красивые, но очень опасные. Поэтому в такую погоду при возможности стоит оставаться дома. Именно так сделала Катя Осадчая. Снегопадом она насладилась во дворе собственного загородного дома.
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Зимний look Кати Осадчей
Для прогулки по двору ведущая выбрала теплое и комфортное платье. Она позировала на снегу на фоне заснеженных елок в белой куртке, под которой была темная кофта, и в широких черных брюках. Среди аксессуаров образ Осадчей дополняли большой шарф белого цвета и вишневая шапка.
Волосы Катя спрятала под шапку. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Звезда искренне радовалась сказочной красоте, которая была вокруг.
Радость от погоды, когда понедельник – выходной,
– написала Катя в публикации.
В комментариях поклонники отмечают, что Осадчая очень красивая, а вид вокруг нее – волшебный.
- Катенька, ты как в сказке!
- Вау!
- Согласна с вами! Когда не нужно никуда идти, то, наверное, любая погода в радость. Можно, например, прогуляться утром, выпить кофе и вернуться домой, греться под пледом.
- Класс!
- Красиво!
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