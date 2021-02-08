Пока в Украине снегопады знаменитости активно делятся фотографиями на фоне красивой зимней погоды. Катя Осадчая также присоединилась к числу коллег, которые радуются снегу, как дети, и поделилась атмосферным роликом.

Зима в Украине не отступает. По всей территории метели и гололедица. Снегопады хоть и красивые, но очень опасные. Поэтому в такую ​​погоду при возможности стоит оставаться дома. Именно так сделала Катя Осадчая. Снегопадом она насладилась во дворе собственного загородного дома.

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Зимний look Кати Осадчей

Для прогулки по двору ведущая выбрала теплое и комфортное платье. Она позировала на снегу на фоне заснеженных елок в белой куртке, под которой была темная кофта, и в широких черных брюках. Среди аксессуаров образ Осадчей дополняли большой шарф белого цвета и вишневая шапка.

Волосы Катя спрятала под шапку. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Звезда искренне радовалась сказочной красоте, которая была вокруг.

Радость от погоды, когда понедельник – выходной,

– написала Катя в публикации.

В комментариях поклонники отмечают, что Осадчая очень красивая, а вид вокруг нее – волшебный.