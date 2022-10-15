В начале октября Коля Серга вместе с Ярмаком, Сашей Чемеровым, Павлом Вышебабой и другими артистами ездил в Купянск, Изюм, Балаклею, Двуречное. Он уже рассказывал о силе российской пропаганды в деоккупированных городах, а теперь поделился щемящей историей из больницы в Купянске.

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Коля Серга пел в Купянске для женщины, которой оторвало ногу

В Купянске, который был под оккупацией с конца февраля, "Культурный десант" поехал в больницу, где от прилетов спасают гражданских.

"Мы приехали, а там нет света! В этом городе вообще нет света", – поделился Коля Серга. В холле больницы музыканты выступали для врачей, медсестер и женщины, которой утром в тот же день оторвало ногу. Она обратилась к Коли Серге со словами "Слава Украине", а тот, едва сдерживая слезы, спел ей о победе.

Допеваю, беру ее руку, чтобы поцеловать в знак уважения! Но мою руку целует она. Я сейчас пишу, и у меня слезы. Трудно сказать, бывал ли в моей профессиональной жизни случай более эмоциональный. Мне кажется, что в тот момент и та пациентка, и я как никогда верили – победа будет,

– трогательно написал Коля Серга.

Коля Серга в Купянске с женщиной, которой оторвало ногу / Фото iSky

Кроме того, в больнице Купянска "Культурный десант" познакомился с Алексеем, который под обстрелами спасал книги из горящей библиотеки.

"Горело все вокруг, а он выносил книги. Я все еще не могу перестать удивляться – за культуру, за книгу рисковать, бороться до последнего. Но как они собирались победить мой народ?!" – эмоционально прокомментировал Коля Серга.

Павел Вышебаба с Алексеем, который спасал книги из библиотеки / Фото iSky

Так, во время поездки в Харьковскую область "Культурный десант" выступил перед:

нацгвардейцами в Харькове;

"наиболее боевым подразделением" ГСЧСников на Салтовке;

ремонтниками, которые "латают стреляные военные тачки";

гражданскими и медиками в Купянске;

врачами, спасателями, полицейскими и гражданскими в Изюме;

саперами, "богами войны" танкистами и местными в Балаклее, где "очень многие верили российской пропаганде".

Тяжелее всего в поездке было растопить сердца людей, которые более шести месяцев находились в оккупации. Но, думаю, нам это удалось. Нам, военным, волонтерам и всем неравнодушным людям, приезжающим и поддерживающим их. Сильная была поездка, и я уверен, что вместе мы обязательно победим,

– подытожил Коля Серга.

"Культурный десант" в Харьковской области / Фото iSky