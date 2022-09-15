Называла Елизавету II мамой: кто из королевской семьи может стать герцогиней Эдинбургской

После смерти Елизаветы II линия наследования изменилась. Младший сын королевы принц Эдвард может получить титул герцога Эдинбургского, а его жена Софи стать герцогиней Эдинбургской.

По словам королевских источников, в свое время покойный принц Филипп попросил Чарльза III, тогда еще бывшего принцем, передать его титул герцога Эдинбургского младшему сыну. После смерти мужа Елизаветы II этот титул по линии наследования перешел к Чарльзу III.

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Графиня Софи может стать герцогиней Эдинбургской

Король Чарльз III уже отдал свои титулы принцу Уэльскому и герцогу Корнуольскому. Возможно, он осуществит просьбу отца и передаст титул герцога Эдинбургского младшему брату – принцу Эдварду.

Если же принц Эдвард станет герцогом Эдинбургским, то его жена, ныне графиня Уэссекская, станет герцогиней Эдинбургской.

Как пишут британские СМИ, такое решение будет "данью уважения" Ее Величеству в сторону невестки. Между Елизаветой II и графиней Софи были теплые и крепкие отношения – последняя даже называла королеву мамой. К тому же резиденция графов Бегшот-парк находится не так далеко от Виндзорского замка. Младший сын и невестка часто приезжали в королеву, посещали общие прогулки и выгуливали собак.

Журналисты также отмечают, что король Чарльз III будет продолжать сокращать количество работающих членов королевской семьи. Поэтому графиня Софи может занять одну из главных ролей среди тех, кто будет служить монархии.

Как еще меняются титулы в монаршей семье

После смерти Ее Величества линия наследования изменилась. Теперь на первом месте среди наследников принц Уильям, за ним его дети.

Когда Чарльз III автоматически занял трон, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли титулы герцогов Корнуольских. Но при первом обращении короля, монарх передал им титулы принца и принцессы Уэльских.

Также есть шансы, что у детей принца Гарри и Меган Маркл тоже появятся титулы, и они станут принцем Арчи и принцессой Лилибет Дианой. Это решение зависит от Чарльза III, ведь королева при жизни не предоставила таких привилегий правнукам.